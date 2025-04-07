"Поширює російську пропаганду": "міністерка культури" в Криму отримала підозру за колабораціонізм

Правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка з 2014 року обіймає посаду "міністерки культури" та поширює російську пропаганду, йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

"Зловмисниця відповідає за інтеграцію військової пропаганди рф у мистецьку та культурну сфери окупованого півострова. У 2025 році під її керівництвом була створена агітпрограма спортивних та розважальних подій, які героїзують солдатів ворожої армії", - повідомила пресслужба.

Вірогідно, йдеться про Тетяну Манєжину. Підозрювана очолює так зване міністерство культури в Криму. У 2014 році вона почала "працювати" у незаконних органах влади РФ.

Манєжина, зокрема, займається організацією заходів, присвячених російським діячам культури, вітала громадян з "днем воссоиденения" Крима з Росією та пропагує російські наративи.

Як йдеться на сайті "міністерства" у 2003 році Манєжина закінчила Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

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З 2005 року працювала першим заступником міністра у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим. Вже в листопаді 2011 стала заступницею Міністра культури в АР Крим.

З 24 січня 2017 року призначена першим заступником "міністра культури" Республіки Крим. З 16 грудня 2021 року призначена "міністром культури".

Також вказано, що "міністерка" має дві державні нагороди: український Орден княгині Ольгі 3 ступеня та російську відзнаку "Заслуженный работник культуры Республики Крым".

Підозрювана перебуває під міжнародними санкціями країн Європейського Союзу, Швейцарії, Японії, Канади.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Розслідування проводили співробітники СБУ в АР Крим за процесуального керівництва прокуратури в АР Крим та Севастополі.

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