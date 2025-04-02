Пропагувала "кадетські класи" та вступ до армії РФ: "міністерка освіти" в окупації отримала підозру

Правоохоронці повідомили про підозру освітянці, яка під час тимчасової окупації Запорізької області обійняла посаду "міністерки освіти" і організовувала мілітаризацію українських школярів.

Після російської окупації 48-річна жителька Мелітополя пішла на співпрацю з ворогом, повідомили в поліції Запорізької області та Офісі генерального прокурора.

За даними правоохоронців, колишня директорка коледжу спершу погодилася очолити окупаційний департамент освіти та науки Мелітополя.

Фото: ГУНП у Запорізькій області Фото: ГУНП у Запорізькій області Фото: ГУНП у Запорізькій області

У жовтні 2022 року українка обійняла посаду так званої міністерки освіти і науки окупованої області. Перебуваючи на посаді вона запроваджувала стандарти освіти РФ та організовувала "патріотичне" виховання українських школярів.

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Зокрема за її погодженням у серпні 2023 року в місцевих школах відкрили "кадетські класи" Росгвардії. Особливостями навчання в них було обов'язкове носіння підлітками військової форми, навчання поводженню зі зброєю, основам тактичної і стройової підготовки та пропагування подальшого вступу на службу до військ РФ.

Крім того, учні таких класів брали участь у пропагандистських заходах окупаційної влади, на яких демонструють свої навички поводження зі зброєю.

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Також освітянка розробила план заходів, за яким у навчальний процес шкіл в окупованій Запорізькій області впровадили уроки з "військово-патріотичного" виховання дітей у дусі російської ідеології.

Жінці повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (частина 2 статті 28, частина 1 статті 438 Кримінального кодексу). Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі.

Раніше на Харківщині викрили освітянку, яка під час окупації перейшла на бік ворога і на посаді очільниці школи впроваджувала російські стандарти навчання.