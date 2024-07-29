Традицію створення бойківської писанки додали до списку нематеріальної спадщини
Міністерство культури та інформаційної політики внесло до переліку елементів Національної нематеріальної культурної спадщини традицію створення бойківської писанки.
Про це йдеться на сайті відомства.
"Бойківська писанка – це не просто оздоблення яйця. Це цілий світ символів, обрядів і вірувань. Кожна лінія, кожен колір на писанці несуть глибокий зміст, пов’язаний з природою, космосом і життям людини", – зазначили у міністерстві.
Бойки – це етнографічна група українців, які проживають на Прикарпатті та в гірських районах українських Карпат. Нині це міста Турка та Самбір, окремі села у Самбірському районі Львівщини, а також деякі села у Закарпатській області.
У Мінкульті зазначають, що писанку писали дівчата та жінки напередодні Великодня. Візерунки створювали за допомогою голки чи загостреної дерев’яної палички, а пізніше загостреним сірником. Традицію намагалися передати з покоління в покоління.
Кожна деталь орнаменту має своє значення, кажуть у МКІП. Вони відображають уявлення наших предків про будову світу, вигляд небесних тіл і природу.
Колір писанки теж має свою символіку. Наприклад, червоний символізує радість життя, жовтий та оранжевий – природні світила, а зелений – пробудження природи.
"Бойківська писанка – це не лише символ української культури, а й засіб збереження ідентичності бойків. Саме завдяки нематеріальній культурній спадщині спільнота вистояла та зберегла свої традиції", – наголосили у міністерстві.
Нагадаємо, нещодавно до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини також додали львівську традицію дзвонарства і танець кримських татар.