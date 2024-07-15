В Україні створили першу команду рятівників культурної спадщини

В Україні створили першу національну команду зі швидкого реагування на пошкодження пам'яток культури. 22 українських фахівці, що її сформували, пройшли навчання у квітні-липні 2024 року.

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Команду сформували в рамках проєкту "Підвищення спроможності щодо планування першої допомоги та відновлення культурної спадщини України", повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар, передає Укрінформ.

"За період з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2024 року зруйновано або пошкоджено 1085 пам'яток культурної спадщини... Ми постійно проводимо моніторинг ситуації та консультуємося з нашими іноземними партнерами, такими як ICCROM (Міжнародний центр з дослідження, збереження та реставрації культурних цінностей), які вже створили мережу з понад 2000 експертів – рятувальників культурної спадщини в понад 120 країнах світу", – розповіла Бондар.

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Тому МКІП разом з ICCROM запустили проєкт, що сприятиме підготовці до надзвичайних ситуацій та плануванню відновлення всіх форм культурної спадщини.

Навчання тривало з квітня по липень 2024 року Штаб порятунку спадщини / Facebook

"Протягом тренінгу ми хотіли з’ясувати, які превентивні заходи ми можемо впроваджувати для захисту українських культурних цінностей від усіх факторів впливу – починаючи від погодних, наприклад, повеней – до ракетних обстрілів, як ми можемо допомагати людям в таких екстремальних умовах небезпеки, а також, як оцінювати шкоду, яка була завдана", – зазначила керівниця програми ICCROM "Перша допомога та стійкість для культурної спадщини під час кризи" Апарна Тандон.

Керівниця програми ICCROM "Перша допомога та стійкість для культурної спадщини під час кризи" Апарна Тандон Штаб порятунку спадщини / Facebook

У тренінгу взяли участь представники з 11 областей України. До навчань були залучені національні і міжнародні експерти. Знайомилися і з особливостями роботи на місці пошкоджень – відвідали зруйновану внаслідок російських обстрілів у березні 2022 року церкву Різдва Пресвятої Богородиці у В'язівці (Житомирська область). Тут вчилися документувати пошкодження, оцінювати ризики, здійснювати заходи безпеки та стабілізації пошкоджених об'єктів спадщини.

Навчання першої команди рятівників культурної спадщини Штаб порятунку спадщини / Facebook

За словами гендиректора Національного музею Революції гідності Ігоря Пошивайла, тренінг дав змогу набути практичних навичок з порятунку культури. "Таке поєднання експертного середовища може надалі ініціювати створення низових мереж з порятунку культури", – висловив сподівання Пошивайло.

На початку червня цього року Україна вперше долучилася до комітету охорони культурної спадщини ЮНЕСКО. Українську делегацію обрали під час 10-ї сесії Генеральної асамблеї держав-учасниць Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини у штаб-квартирі ЮНЕСКО у місті Париж. Країни-учасниці разом займаються підготовкою рекомендацій для охорони культурної спадщини.