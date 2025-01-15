Мінкультури заявило, що не може прибрати екстрасенсів з телемарафону

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України заявило, що не може впливати на показ у телемарафоні "Єдині новини" сюжетів про недоказову медицину, езотеричні практики, нумерологію та екстрасенсів.

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Про це йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Інформуємо вас, що міністерство не може впливати на професійну діяльність журналістів і редакційну політику медіа, зокрема щодо сюжетів про альтернативну медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів тощо, що їх створюють телеканали, передачі яких виходять в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини", - відповіли у міністерстві.

Також у МКСК наголосили, що закони забороняють цензуру та втручання влади в діяльність суб'єктів у сфері медіа та сферу професійної діяльності журналістів.

Петиція про заборону екстрасенсів у телемарафоні

У жовтні 2024 року на офіційному сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція, автор якої вимагав заборонити транслювання в телемарафоні та у випусках новин екстрасенсів та інших представників псевдонаукових езотеричних течій.

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Втім, вона набрала лише 2028 підписів з 25000 необхідних. Тож уряд офіційно не реагував на заклик, а езотерики продовжили з'являтися в ефірах телеканалів.

Зокрема, 6 січня в ефірі телемарафону в часовому слоті телеканалу "1+1" вийшов сюжет під назвою "Астрологічний прогноз на 2025 рік". У ньому кореспондент інтерв'ює екстрасенсів, астронумерологів і майстрів практики феншуй, які на основі карт таро і нумерології дають прогнози щодо контрнаступу українських військ, деокупації територій, весняних перемовин за посередництва Дональда Трампа й підписання угод.

Скільки коштів держава витрачає на телемарафон?

За даними видання "Наші гроші", з початку вторгнення та до 1 грудня 2023 року держава витратила на виробництво марафону 1,12 млрд грн.

У держбюджеті на 2024 рік уряд заклав на фінансування марафону "Єдині новини" 593,6 мільйона гривень.

Державним бюджетом на 2025 рік на телемарафон разом з системою іномовлення та Укрінформом передбачили 1,51 млрд гривень. З них на контент для марафону "Єдині новини" передбачено таку саму суму, як і в 2024 році - 593,6 мільйона грн.

Як працює телемарафон "Українська правда" писала ось тут.