Мінкульт розглядає скорочення кількості культурних закладів
У Міністерстві культури та інформаційної політики розглядають питання скорочення мережі закладів культури у зв'язку з тим, що через війну населення України значно зменшується.
Про це заявив заступник міністра Тарас Шевченко на всеукраїнському форумі "Культура під час війни. Людський капітал", передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми маємо різке скорочення населення, звучали сьогодні цифри – із 40 до 30 млн. Постає непросте питання мережі закладів культури, кадрове забезпечення. Мережа має близько 30 тис. закладів культури. І непросте питання, яке потребує обговорення й консультацій: чи потрібна оптимізація, чи потрібне скорочення? Якщо скорочується різко кількість населення, чи має залишатися такою ж мережа закладів культури? Так, хотілося б, щоб у кожному селі була бібліотека, але, на жаль, села вимирають, сільське населення скорочується", – сказав Шевченко.
Також на форумі в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв повідомив, що за час повномасштабної війни культурна сфера втратила 18% працівників, а 13% закладів культури в Україні припинили свою діяльність.
"Станом на сьогоднішній день за понад два роки війни наша сфера культури втратила в усіх вимірах, в усіх ланках культурного продукування 18% працівників. Це не тільки митці, творці, це й ті, хто забезпечує роботу закладів", – цитує Карандєєва "Укрінформ".
В.о. міністра пояснив, що так відбувається не лише через виїзд українців за кордон. За словами Карандєєва, люди свідомо полишають сферу культури.
"Люди не приходять у сферу, і це теж виклик. Не приходять, бо не бачать для себе майбутнього в мистецтві, в культурі. Не йдуть до мистецьких шкіл наші маленькі дітки, бо їх не ведуть туди батьки. Не йдуть абітурієнти до вищих навчальних закладів, бо так само не знають чи зможуть себе реалізувати в цій сфері. Всі ці виклики також стоять сьогодні перед нами, бо це теж втрата нашого людського капіталу", – додав він.
Карандєєв зазначив, що митець – це "надзвичайно дороговартісний людський продукт". Він уточнив, що середня вартість навчання одного митця для держави складає приблизно 2 млн грн.