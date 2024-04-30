Виставку Алли Горської в Українському домі відвідала понад 51 тисяча гостей

Виставку "Алла Горська. Боривітер", що тривала в Українському домі з середини березня, за весь час відвідала понад 51 тисяча гостей.

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Про це повідомила директорка Національного центру "Український дім" Ольга Вієру.

"За шість тижнів виставку відвідало понад 51 тисяча відвідувачів, а кількість відвідувачів у вихідні дні сягала від 2 до 3 тисяч. Близько 10 тисяч гостей відповідно нашій програмі лояльності відвідали виставку безкоштовно", – уточнила Вієру.

Директорка Українського дому зазначила, що команді проєкту ще на етапі задуму було очевидно, що виставка Горської викличе інтерес. Втім, організатори не могли уявити, що вона стане найвідвідуванішим і найпомітнішим проєктом останніх років.

Вієру додала, що над організацією проєкту "Алла Горська. Боривітер" працювали 85 осіб, з них 67 співробітників Українського дому. "Творча група складала 20 осіб, кураторська – 4 особи. І кожен з цих людей вніс свій безцінний внесок у проєкт. Свої знання і досвід, свою любов до мистецтва, енергію і тепло", – зазначила вона.

Відкриття виставки "Алла Горська. Боривітер" Національний центр "Український Дім" / Facebook

Виставка "Алла Горська. Боривітер" відкрилася в Українському домі 15 березня 2024 року. Вона стала першою ретроспективною виставкою художниці, на якій зібрали понад 100 творів живопису, графіки, ескізів монументальних робіт з музейних і приватних колекцій, а також архівних матеріалів, що висвітлювали діяльність мисткині-шістдесятниці та її оточення.

Серед музеїв, що надали свої роботи на виставку – Національний художній музей, Національний музей імені Шептицького у Львові, Музей шістдесятництва, Музей літератури, Національний музей декоративного мистецтва.

В останній тиждень роботи виставки кураторська команда влаштувала "Борифест" Національний центр "Український Дім" / Facebook

Зважаючи на велику увагу публіки, в останній тиждень роботи виставки кураторська команда влаштувала "Борифест" – фестиваль, натхненний постаттю Алли Горської. У фестивальній програмі були кураторські екскурсії, покази фільмів, хореографічний перформанс, публічні інтерв'ю з Оксаною Забужко та онукою Горської Оленою Зарецькою.