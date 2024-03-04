Від 200 тисяч доларів. Місце в мавзолеї поруч з Мерилін Монро виставили на аукціон

У США виставили на аукціон несподіваний лот – місце в мавзолеї поруч із акторкою Мерилін Монро. Вартість права буди похованим поруч з легендарною кінобілявкою оцінюють від 200 до 400 тисяч доларів.

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В описі аукціону йдеться, що виставлене на продаж місце знаходиться "в безпосередній близькості" до Монро, а також до засновника Playboy Г'ю Гефнера, пише The Telegraph.

Зокрема, це місце розташоване на один ряд вище і на чотири лівіше від місця поховання акторки в Лос-Анджелесі.

Місце в мавзолеї – це найдорожчий серед 145 лотів на аукціоні предметів, що колись належали Монро чи мають стосунок до неї: тут сукні, сценарії, фотографії, нотатки акторки тощо. Всі вони разом оцінюються у понад 760 тисяч доларів.

"Це дуже особливий і незвичайний аукціон, на якому представлено понад 140 лотів з речами Мерилін Монро, серед яких є унікальні експонати", – заявив виконавчий директор Julien's Auctions Мартін Нолан.

Сукня з фільму "Сверблячка сьомого року" Julien's Auctions / BNPS

Від продажу чорної вечірньої сукні акторки з фільму "Сверблячка сьомого року" (1955), на етикетці якої написано "М Монро", аукціон очікує отримати понад 200 тисяч доларів. Невеличкий записник із акторськими нотатками Мерилін, включно з порадами її тренера Лі Страсберга, оцінюється в понад 30 тисяч доларів. "Актор повинен робити те, що повинен робити персонаж – нехай автор турбується за його слова", – йдеться в одному з записів акторки.

Записник Мерилін Монро Julien's Auctions / BNPS

Ще один лот – особисті нотатки Монро, які вона робила після терапії. Тут її особисті роздуми про потребу брехати вчителю, невпевненість в собі, думки про ставлення інших людей до її пияцтва, роздуми про аб'юз.

Квитанцію за меблі на суму 228 доларів, яку Мерилін сплачена за день до того, як її знайшли мертвою у 1962 році, оцінюється в 5 тисяч доларів. А сценарій до останнього незавершеного фільму із Мерилін Монро "Щось та віддаси" (1962) – у понад 30 тисяч доларів. Помада бренду Elizabeth Arden, яка належала Монро, оцінюється в 9 тисяч доларів.

Помада Монро Julien's Auctions / BNPS

Мерилін Монро (справжнє ім'я Норма Джин Мортенсон-Бейкер) – кіноакторка, що стала одним із найкультовіших образів американського кінематографа та символів світової культури.

Почавши свою кар'єру з роботи на авіаційному заводі з випуску безпілотних літальних апаратів та моделінгу, у 1946-му Норма Джин підписує контракт із 20th Century Fox та змінює ім'я на Мерилін Монро і починає вчитися акторській майстерності, вокалу і танцям.

У 1947 році студія дає їй дві перші ролі: міні-роль офіціантки в драмі "Небезпечні роки" і фрагментарну роль у комедії "Скудда-гу! Скудда-гей!"

Найбільшу відомість принесли їй три роботи 1953 року, вони ж дали їй звання однієї з найрентабельніших голлівудських виконавиць – це стрічка-нуар "Ніагара", сатирична музична комедія "Джентльмени віддають перевагу білявкам" та комедія "Як вийти заміж за мільйонера".

Відтоді студії ще завзятіше заробляли гроші на її образі наївної сексуальної блондинки, а вона сама до смерті намагалася боротися з цим ярликом та прагнула драматичних ролей.