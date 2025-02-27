Зірвані тури та збори на ЗСУ: як на артистів вплинуло рішення Мінкульту зупинити виїзд митців за кордон

У Мінкульті заявили, що призупинять сприяння виїзду за кордон митців із березня

Деякі українські артисти та інші дієвці культури скасували або перенесли заплановані заходи за кордоном через рішення Міністерства культури і стратегічних комунікацій призупинити виїзд митців за кордон від 3 березня.

У соцмережах цей крок відомства називають "абсурдним" і застерігають, що він нібито може зіграти на руку РФ.

Народний депутат і член фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович відреагував на рішення Мінкультури, назвавши його "безумством, якому аплодують у Москві".

"Мабуть, ніхто не завдав більшої шкоди нашій культурній дипломатії і просуванню української культури за кордоном, як українські органи влади.

До всього влада регулярно вправляється у створенні штучних перешкод для тих, хто представляє українську культуру за кордоном без жодної державної підтримки, та ще й збирає під час концертів значні суми для української армії", – написав В'ятрович.

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Нардеп додав, що скасування заходів дієвців культури також ставить під ризик збори коштів артистів для Збройних сил. Крім того, рішення відомства вплине на думку про Україну міжнародних партнерів, вважає він.

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Як рішення Мінкультури вплинуло на митців?

Місячний тур Європою довелося скасувати львівському гурту "1914", розповів його фронтмен Дмитро Кумар.

Артист заявив, що музиканти не отримали від Мінкультури листа для сприяння виїзду, хоч і подали необхідні документи 12 лютого. Через це гурт не зміг виїхати з країни 26 лютого, аби вчасно провести заплановані концерти.

Дмитро Кумар стверджує, що учасники туру намагалися зв'язатися з відомством, однак там нібито не відповідають на дзвінки або направляють до працівників, що "не повʼязані" з питанням виїзду митців за кордон.

"Отак просто, без відмови – просто мовчать, футболять, ігнорують. А ми сидимо, як ідіоти, і чекаємо до останнього дозвіл, який вони нам мали відправити.

Для мене, людини з онкологією, яка хтозна скільки ще проживе і для якої це справа життя – це все. І для мене це було найвагоміше джерело донатів і допомоги на ЗСУ, а також поширення українських наративів та пропаганди", – написав фронтмен гурту.

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Дмитро Кумар стверджує, що інші українські гурти, як-от Ignea та Vivienne Mort, також не отримали листів від Мінкультури на прохання сприяти виїзду за кордон.

Свій тур 16 містами Європи також довелося перенести музиканту Дмитру Шурову та військовому скрипалю Мойсею Бондаренку. Як причину вони назвали відмову Мінкультури сприяти виїзду артистів за межі країни.

"Прикро, що не привеземо вчасно допомогу на тактичну медицину, на яку ми заробляємо благодійними турами (середня цифра, зароблена і передана з кожного такого нашого виїзду – 1 000 000 грн). Впевнені, що зможемо побачитись з вами трохи пізніше!" – написав Дмитро Шуров.

Начальник відділу програм та проєктів управління культури Львова Олексій Тарабан заявив, що через припинення видачі дозволів на виїзд дієвців культури за кордон не змогли потрапити 60 учасників місцевого дитячого творчого колективу разом із їхнім керівником.

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"Наш міський творчий колектив мав брати участь у фестивалі, але у відповідь на запит про дозвіл перетину кордону за день до виїзду керівник отримав листа від Міністерства [культури і стратегічних комунікацій] приблизно такого змісту: "Мінкульт підтримує творчу діяльність і діє згідно із Конституцією". Все. На дзвінки у Міністерстві або не відповідали, або перенаправляли нескінченну кількість разів.

Звісно, ми живемо в часі війни і трапляються нестандартні ситуації. Але важливо прокомунікувати, а ще краще – розʼяснити, які можуть бути альтернативні шляхи", – розповів львівський чиновник.

Письменник та журналіст Максим Безпалов повідомив, що через рішення Мінкультури під загрозою опинилися два його книжкові тури Польщею та Ірландією, а також виступ на заході нон-фікшн письменників в Осло (Норвегія).

"Курвить, що аби "покарати" тих, хто не повернувся, перестають видавати дозволи на тимчасовий виїзд тим, хто повертається та привозить гроші на Сили оборони", – додав письменник.

Про яке рішення Мінкульту йдеться?

27 лютого у відомстві повідомили, що з 3 березня призупиняють видавати листи сприяння до Державної прикордонної служби, за якими митці та медійники могли виїжджати за кордон.

Причиною такого кроку назвали "прогалини в національному законодавстві", через які деякі українці отримували дозвіл на виїзд за межі країни, але не поверталися назад у встановлені строки.

У Мінкультури додали, що розробили проєкт змін до правил перетину державного кордону, який наразі перебуває на етапі міжвідомчого погодження.

"Міністерство усвідомлює важливість та необхідність постійної міжнародної культурної та медійної взаємодії і наразі працює над усуненням зазначеної юридичної неврегульованості", – написали у відомстві.

Володимир В’ятрович назвав виправдання рішення відомства "правовим нонсенсом". Він пояснив, що внесення пропозиції змін до наявних правил не скасовує дію порядку, що існує.