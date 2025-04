Міжнародний фотоконкурс нагородив двох росіян та білоруску: як відреагувала спільнота

Фото Флоріана Бахмаєра / Beyond the Trenches

Українська асоціація професійних фотографів (УАПФ) засудила результати міжнародного конкурсу World Press Photo 2025 року. Серед регіональних переможців опинилися двоє росіян, білоруска та німці з проєктами про Україну та війну. Один з росіян - фотограф державної російської інформаційної агенції ТАСС.





Про це йдеться в офіційній заяві УАПФ.

Там наголосили, що асоціація "здивована" вибором переможців премії та вимагає дотримання стандартів етики, неупередженості та прозорості: "Винагороджуючи російських фотографів, які слугують виразниками державної ідеології РФ, конкурс робить видимою позицію агресора, і таким чином сприяє підміні понять: замість засудження агресора акцентує на співчутті до нього.

На нашу думку, таке нагородження не відповідає заявленій меті конкурсу — поєднувати світ важливими історіями, особливо в ситуації загарбницької війни, яку Росія веде проти України вже 11 років".

Фото Нанни Гайтманн / Underground Field Hospital ‍

Справедливе голосування, на думку правління УАПФ, можливе лише за умови неупередженості, адже увагу потрібно приділяти фотографам, які "відображають правду й дають голос тим, кого часто намагаються заглушити".

Які роботи здобули перемогу

Вперше від початку повномасштабного вторгнення перемогу на конкурсі здобув фотожурналіст з Росії. Ним став Михайло Терещенко, фотокореспондент російського державного інформаційного агентства "ТАСС". Він представляв серію Protests in Georgia у категорії "Історії у фото" (Stories). У ній Терещенко задокументував антиросійські протести в Тбілісі проти призупинення перемовин про вступ Грузії до ЄС.

Інша росіянка, Альона Кардаш, перемогла у категорії "Довгострокові проєкти" (Long-Term Projects) з проєктом It Smells of Smoke at Home. Хоча вона проживає в Німеччині, головним дослідженням стала "психологічну відірваність сучасної Росії від реальності, де війна називається "спецоперацією".

Фото Альони Кардаш / It Smells of Smoke at Home ‍

У категорії "Одиночні фотографії" від Європи журі відібрало дві роботи, що показують війну в Україні. Їх характеризували як "візуальну пару", де показані два відображення дійсності регіону.

Німецький фотограф Флоріан Бахмаєр показав шестирічну Ангеліну з Харківщини, яка після втечі з-під обстрілів страждає на панічні атаки. Робота має назву Beyond the Trenches та на думку автора, "стала емоційним центром європейського блоку".

На противагу, німецька фотографка Нанна Гайтманн, представила знімок Underground Field Hospital. На ній зображений поранений бойовик "ДНР", що воював на боці російської армії.

Фото Михайла Терещенка / Protests in Georgia

У категорії "Південно-Східна Азія та Океанія" перемогла білоруська фотографка Тетяна Чіпсанова. Її проєкт присвячений предкам маорійського племені Нгаї Таху в Новій Зеландії.

"Переможні світлини — це ті, які змушують нас зупинитися, або хоча б призупинити рух і задуматися, а не просто гортати далі. Багато з цих знімків виходять за межі моменту, в якому вони були зроблені, — вони стали символами чогось значущого з соціального, політичного чи історичного погляду", — обгрунтовує вибір переможців Фінбар О’Райллі, голова журі від Європи.

Реакція фотографів

Списки переможців одразу ж викликали бурхливу дискусію у спільноті. На список переможців відреагували й українські фотодукоменталісти. Сергій Коровайний написав:

"З моєї точки зору - це неемпатична, поверхнева, натягнута за рахунок візуальної подібності маніпуляців, що прибирає відповідальність за загарбницьку російську війну в Україні з "простих росіян" - військових та цивільних. Яка заохочує російський guiltwashing. Яка максимально недоречна під час war of choice, що її веде Російська Федерація.

Про цивільних я ж теж не придумав. Одна з історій-переможиць від фотографки російського походження Aliona Kardash - саме про російське суспільство під час війни, його виклики та страждання. Вона називається It Smells of Smoke at Home.

В українських містах також пахне димом. Це російські ракети та дрони вбивають наших цивільних та військових, вчорашніх цивільних. Кожен день.

В російських містах перестане smells of smoke, коли російське військо піде з України. В той самий момент перестануть помирати російські хлопчики в підвалах українського міста Бахмут, а Ангелина повернеться в свій Куп'яньк додому".

Скріншот

Минулорічна переможниця World Press Photo, Юлія Кочетова, розкритикувала вибір журі:

"Очевидно, я здивована бачити стільки уваги до наративу про "російську душу" серед регіональних переможців цього року. Не можу уявити, як почуваються грузинські фотографи через те, що їхні протести проти російського впливу були показані через зображення фотографа з російського державного агентства. Це особиста відповідальність — як про цю війну розповідатимуть через роки. Важливо продовжувати свідчити та документувати".

Скріншот

Долучилася до обговорення й документалістка Влада Ліберова:

"Так ви правда вважаєте, що гарною ідеєю є назвати"візуальною парою" фото маленької дівчинки, яка постраждала від російської агресії і зображення пораненого окупанта на окупованихтериторіях?".