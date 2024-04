Проєкт української фотографки Юлії Кочетової переміг у World Press Photo 2024

Українська фотографка Юлія Кочетова зі своїм проєктом "Війна – це особисте" (War Is Personal) перемогла у найавторитетнішій премії для фотожурналістів World Press Photo 2024.

Переможців організатори оголосили у четвер, 18 квітня.

Раніше мультимедійний проєкт Кочетової про війну в Україні потрапив до списку лауреатів у категорії Європа.

Тепер його оголосили переможцем у категорії Open Format Award (Відкритий формат).

Проєкт "Війна – це особисте" складається із світлин, які Кочетова зняла в охопленій війною Україні, аудіозаписів, музичних композицій та ілюстрацій, що доповнюють світлини.

Проєкт "Війна – це особисте" складається із світлин та медіа Юлія Кочетова

"Я знаю, що це фото і наш прапор облетить весь світ. Літо 2022 року, межа Харківської та Донецької областей, і цей "блокпост", і нагальна першочергова потреба підняти наш прапор…У війні не виграють призи. Але мені подаровано мати чітке відчуття того, що я один з тих, хто тримає наш прапор. Я буду робити це в міру своїх можливостей. Честь загиблим у бою, слава живим героям. Дякую тим, хто захищав і продовжує захищати моє право на життя", – відреагувала на свою перемогу Кочетова.

Юлія Кочетова @seameer / Instagram

Хто ще переміг у World Press Photo 2024?

Фотографією року журі визнало роботу "Палестинська жінка обіймає тіло своєї племінниці" фотографа Мохаммада Салема.

"Палестинська жінка обіймає тіло свого племінниці" Mohammed Salem

Розповідь року – проєкт Valim-babena фотографки Лі-Енн Олвейдж, що розповідає про традицію догляду дорослих дітей за хворими на деменцію на Мадагаскарі.

Проєкт Valim-babena фотографки Лі-Енн Олвейдж Lee-Ann Olwage

Довгостроковий проект – Алехандро Сегарра та його серія знімків про мігрантів у Мексиці "Дві стіни".

Алехандро Сегарра знімав мігрантів у Мексиці Alejandro Cegarra

Про конкурс World Press Photo

World Press Photo – конкурс для всіх професійних фотографів, які працюють у сфері фотожурналістики або документальної фотографії. Переможців визначають щороку: спочатку на регіональному, а потім на глобальному рівні.

Цьогоріч імена 24 регіональних переможців оголошують 3 квітня. Потім серед них оберуть чотирьох лауреатів у глобальних номінаціях: World Press Photo of the Year, World Press Photo Story of the Year, World Press Photo Long-Term Project Award та World Press Photo Open Format Award.

Минулого року переможцем конкурсу став український фотограф Євген Малолєтка. Його відзначили за серію знімків The Siege of Mariupol ("Облога Маріуполя"). Спочатку його серія потрапила до списку лауреатів у категорії Європа, а потім один зі знімків – з розбомбленого росіянами пологового будинку Маріуполя – назвали Фотографією року.