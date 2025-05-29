Стокгольмський міжнародний музичний конкурс має зв'язки з Росією – розслідування

Історичний музей у Стокгольмі скасував заходи музичного конкурсу, який має зв'язки з РФ

Стокгольмський міжнародний музичний конкурс має зв’язки з Росією, зокрема він співпрацює з державним російським університетом, має у складі журі росіян, а також один зі співзасновників конкурсу росіянин. Про це стало відомо з розслідування шведського медіа SVT.

Конкурс мав відбутися в Історичному музеї та в муніципальній музичній школі Накка. Після того, як стало відомо про зв’язки з РФ, Історичний музей розірвав домовленості з конкурсом, а музична школа – ні.

Уряд Швеції ще у 2022 році видав директиву про те, що шведські культурні установи не повинні співпрацювати з російськими акторами.

Журналісти з’ясували, що вступний внесок за конкурс сплачується російському банку, а 14 членів журі є працівниками російських держустанов, які публічно підтримують війну в Україні. Партнером конкурсу є університет імені Герцена в Санкт-Петербурзі, який теж підтримує війну та надсилав гуманітарну допомогу на російський фронт.

Директорка Історичного музею Аса Марнелл у розмові журналістам відповіла, що не знала про російський зв’язок.

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Фінальний концерт конкурсу влаштовується в Історичному музеї вже кілька років, навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Після інтерв'ю SVT, Історичний музей оголосив про припинення співпраці з фестивалем, "оскільки це суперечить політиці влади".

Ще кілька етапів конкурсу відбувається у муніципальній музичній школі Накка. Менеджерка з операцій Катаріна Грюнер Кронквіст також прокоментувала, що не знала про зв’язки з РФ. Однак змагання цього тижня уже не скасовуватимуть.

Організатори міжнародного музичного конкурсу заперечують зв’язки з Росією. Зокрема співзасновниця конкурсу Галина Ернгрен зазначила, що у "змаганнях немає політики. Це просто музика, нічого більше". Проте вона додала, що вони не знали, що російський державний університет підтримує війну.

Що відомо про міжнародний конкурс і зв'язки з РФ

За даними журналістів, конкурс створили у 2009 році двоє російських музикантів під назвою "Міжнародний конкурс імені Савшинського в Санкт-Петербурзі".

Через рік один із засновників, Дмитро Михайлов, започаткував схожий конкурс у Стокгольмі разом із піаністкою Галиною Ернгрен та скрипалькою Анною Сундін. З того часу шведські змагання проводяться щорічно.

Михайлов зареєстрований у Санкт-Петербурзі як індивідуальний підприємець. В інформації про конкурс російських учасників, які не можуть користуватися банківськими картками після призупинення дії Swift, просять сплатити вступний внесок безпосередньо на свій рахунок у санкційному банку Сбербанк.

Журналісти знайшли фінальний концерт конкурсу імені Савшинського 2025 року, де Михайлов зі сцени каже, що він "організовує подібний конкурс у Стокгольмі". У цьому ж відео Галина Ернгрен з'являється як член журі. Її ідентифікували за допомогою інструменту для розпізнавання облич Amazon Rekognition.

Крім того, в офіційних правилах конкурсу перелічені члени журі "з багатьох країн", але немає жодної згадки про РФ. Завдяки пошуку у відкритих російських джерелах SVT змогла знайти 18 із 47 членів журі, які мають російське походження. З них, 14 працюють у державних культурних чи освітніх установах, які прямо підтримують вторгнення в Україну.

Зокрема, кілька членів журі працюють у Герценівському університеті в Санкт-Петербурзі. Цей університет підписав звернення Асоціації директорів на підтримку президента та армії, а також університет надсилає гуманітарну допомогу на фронт. Дехто також працює в консерваторії Римського-Корсакова. Університет має власні патріотичні програми, включаючи знижки та концерти для військовослужбовців. Деякі члени журі працюють у Маріїнському театрі, який з весни 2023 року надає безкоштовні квитки на театральні та концертні вистави солдатам-учасникам СВО та їхнім сім'ям.