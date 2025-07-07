Перший sold out у Жовтневому. МУР розповіли подробиці нової вистави

Квитки на прем’єру "РЕБЕЛІЯ [1991]" від колективу МУР на 21 серпня у Жовтневому палаці майже розпродано. Тому організатори відкрили нову дату на 22 серпня.

В ексклюзивному коментарі УП.Культура пресслужба МУР розкрила тему нового мюзиклу.

Це історія про здобуття незалежності України. Героями вистави стануть Іван Світличний, Вʼячеслав Чорновіл, Віктор Кукса, Василь Стус, Алла Горська, Іван Дзюба, Леонід Кравчук та інші.

“Це історія... про головну нашу перемогу, – говорить Олександр Хоменко. – Мазепа – програв, Шевченка – посадили, Відродження – розстріляли. Так тривало майже всі століття. Але, як мінімум тоді – нам вдалося розірвати це коло”.

Олександр Хоменко Фото надані пресслужбою МУР

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Режисер зазначає, що це історія нашого успіху, яка “проходить через Клуб Творчої Молоді у Києві та Шістдесятників, через редакцію газети у Черкасах, де працює В. Симоненко, через ліси Биківні, через збори Народного Руху, де засідають Драч та Чорновіл, через Чорнобильську АЕС, через мітинги у Львові і приїзд Американського президента в Україну, через падіння ГКЧП і вніс Жовто-Блакитного прапора у Верховну Раду”.

Наразі вже завершено кастинг акторів, а також розподілені усі ролі.

Режисером постановки став Олександр Хоменко, режисеркою хореографії — Інна Матюшина, художницею по костюмах — Леся Патока, сценографкою — Софія Zbroya Пляцко.

Після прем’єри у Жовтневому колектив одразу вирушає у всеукраїнський тур.

Актор нового мюзиклу Фото надані пресслужбою МУР

“У порівнянні з Ти [Романтика], ця вистава складніша, масштабніша, зовсім інша за структурою. Вона охоплює значно більший проміжок часу, подає події анахронічно, часом нелінійно – і це кардинально змінює підхід до сценографії", – розповідає сценографка Софія Zbroya Пляцко.

У своїй роботи команда намагається осучаснити історію, але зберігаючи сенси. Показати "цих молодих людей – сміливих, проривних, які у своїй епосі були рок-зірками, – на тлі однієї з найзатхліших і найзастійніших епох радянського часу".

"Це історія спротиву, яку хочеться розказати не як хроніку, а як енергію — гучну, динамічну, естетично сильну”, – додає сценографка.

Назву нового мюзиклу творче об’єднання оголосило на Книжковому Арсеналі. А потім МУР запропонували флешмоб #РЕБЕЛІЯ, у межах якого українці діляться, що для них значить це слово.

На початку квітня 2025 року в український кінопрокат вийшов мюзикл "Ти [Романтика]" про покоління митців Розстріляного відродження від колективу МУР. Постановка збирала аншлаги по всій Україні та 17 мільйонів прослуховувань в мережі. Зйомки кіноверсії проходили в Жовтневому палаці, що колись став місцем розстрілу нквдистами українських митців і науковців, зокрема і одного з героїв мюзиклу Михайля Семенка.