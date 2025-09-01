Замість чорної хмари. На Burning Man встановили нову українську інсталяцію

З інсталяції "Чорна хмара", яку нещодавно зруйнувала пилова буря, створили напис "No Fate" ("Немає долі"). Новий напис став частиною українського табору на фестивалі Burning Man у Сполучених Штатах.

Про це повідомив продюсер Віталій Дейнега.

"Ми створили інший твір із решток попереднього та з того, що змогли зібрати завдяки добрим людям. Це напис No Fate. Скорочена версія від No fate but what we make (немає долі, крім тої яку ми творимо)", – розповів співавтор інсталяції Дейнега.

Як він наголосив, фраза відсилає до персонажки Сари Коннор з фільму "Термінатор". Жінка цими словами намагалася попередити світ про небезпеку й змусити людей діяти.

"Я абсолютно переконаний що якщо західні держави терміново не увірвуться в гонку озброєнь і військових технологій, то й до них доволі скоро можуть постукати в двері прикладом.

РЕКЛАМА:

А ще – ця фраза про авторство людини над своєю долею. Ми завжди можемо на це впливати. Як, наприклад, відновити з руїн арт-об’єкт і грати поруч із ним один із найкращих сетів, поклавши поруч милиці. Питання ж не в тому, скільки разів ти впав, а в тому, скільки разів піднявся і які висновки зробив", – додав Дейнега.

Про українців на Burning Man

На фестивалі незалежного мистецтва Burning Man у 2024 році український військовий DJ Tapolsky відіграв музичний сет поруч із інсталяцією "I’m Fine". Відео на каналі Української правди зібрало 100 тисяч переглядів за дві доби.

Інсталяцію, біля якої записувати діджей-сет, створили художник Олексій Сай та продюсер Віталій Дейнега. Напис "I’m Fine" став символом стійкості українців, показуючи гостям фестивалю з усього світу трагедію війни.

У червні 2025 року, у Києві на площі біля Софії Київської показали художню інсталяцію Black Cloud ("Чорна хмара") – цьогорічний об'єкт Олексія Сая. Інсталяція сягнула 30 метрів завдовжки, 17 завширшки та 15 метрів у висоту, а важить 7 тонн.

Через пилову бурю, що виникла протягом перших днів фестивалю, "Чорна хмара" була зруйнована. Вона стала візуалізацією загрози наступної світової війни.

Протягом усієї ночі команда займалася монтажем інсталяції. Після 11 години роботи завершили, і творці почали очікували перші відгуки, які були "більш ніж надихаючими". Після 17:30 того ж дня раптово здійнявся потужний вітер, який повністю знищив інсталяцію.

"Попри те, що на папері і за розрахунками вона мала витримати навіть таку бурю, сталося інакше. Вона тримала вітер перші 15 хвилин, а потім її розірвало посередині, буря залетіла всередину і знищила остаточно.

Востаннє таке відчуття у мене було рівно три з половиною роки тому, коли я прокинувся від перших вибухів і сирен та зрозумів, що зовнішні обставини непереборної сили вирішили внести у життя корективи", – розповів Віталій Дейнега.