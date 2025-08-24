У США на фестивалі Burning Man буря зруйнувала українську інсталяцію "Чорна хмара"

Художня інсталяція мала простояти на фестивалі на вісім днів довше

У США на щорічному фестивалі Burning Man буря зруйнувала художню інсталяцію українців Black Cloud ("Чорна хмара"), що була візуалізацією загрози наступної світової війни.

Конструкція простояла лише кілька годин, повідомив її продюсер та волонтер Віталій Дейнега.

"Сьогодні був перший і останній день "Чорної хмаринки", – написав він у соцмережах.

За словами Віталія, протягом усієї ночі команда займалася монтажем інсталяції. Після 11 години роботи завершили, і творці почали очікували перші відгуки, які були "більш ніж надихаючими",

"Я був упевнений в успіху цієї роботи від самого початку. І не прогадав: люди їхали з усіх кутків пустелі подивитись на один із найбільших і найдивніших обʼєктів, що виріс за одну ніч.

Байдужими інсталяція точно нікого не лишила. Це мав бути успіх не менший ніж у нашої тогорічної роботи – I'm Fine. Але потім був апокаліпсис", – поділився продюсер.

Він додав, що після 17:30 того ж дня раптово здійнявся потужний вітер, який повністю знищив інсталяцію.

"Попри те, що на папері і за розрахунками вона мала витримати навіть таку бурю, сталося інакше. Вона тримала вітер перші 15 хвилин, а потім її розірвало посередині, буря залетіла всередину і знищила остаточно.

Востаннє таке відчуття у мене було рівно три з половиною роки тому, коли я прокинувся від перших вибухів і сирен та зрозумів, що зовнішні обставини непереборної сили вирішили внести у життя корективи", – розповів Віталій Дейнега.

Чоловік зізнався, що йому "дуже прикро" через те, що "Чорна хмара" не вистояла всі заплановані дев’ять днів на фестивалі. Продюсер інсталяції додав, що на твір очікувало європейське турне, в межах якого вже затвердили локації та дати.

Нагадаємо, вперше інсталяцію Black Cloud представили в Києві на площі біля Софії Київської. Автором конструкції вагою сім тонн та завдовжки 30 метрів став український художник Олексій Сай.

У коментарі для "УП. Культура" творці проєкту розповіли, що ідеєю інсталяції стало бажання масової комунікації із зовнішнім світом про наступну світову війну, яка, на думку художника, вже почалася.

"На жаль, я переконаний: війна у світі лише наростатиме. Причин для цього багато – від нерозв’язаних глобальних проблем до новітніх технологій, які кожна країна прагне використати, щоб вирішити власні давні амбіції.

І якщо, чи радше коли, почнеться нова хвиля війн – Black Cloud може стати культовою роботою, яка випереджає свій час", – розповідав Віталій Дейнега.