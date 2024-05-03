На фронті загинув актор і військовий Євген Шумілов: він захищав пораненого побратима

30 квітня на фронті загинув актор театру і кіно, військовослужбовець Євген Шумілов. Він захищав пораненого побратима.

Про загибель захисника повідомив його друг Іван Марченко.

"Життєрадісний, позитивний, бадьорий і справжній – таким ти залишишся в моєму серці назавжди, друже!

Спочивай з миром, друже, ми любимо тебе і сподіваємося, що Ти зараз в кращому місці", – написав він.

Євген Шумілов пішов на війну добровольцем у 2022 році. Він був ротним медиком у Третій штурмовій бригаді.

До повномасштабного вторгнення Євген знімався у різноманітних серіалах та телепроєктах, зокрема, "Речовий доказ", "Реальна містика", "Сидорéнки-Сидóренки", "Швидка", "Агенти справедливості", "Відділ 44". Також він був відомий за рекламою "Нової пошти".

Євген Шумілов під час служби Evgeniy Shumilov/Facebook

"Мав честь попрацювати з ним на знімальному майданчику, де він так пронизливо, та з такою надією дивився в майбутнє… Дякую тобі, Женя, світла памʼять", – зазначив у своєму дописі режисер Антоніо Лукіч.

Під час служби Євген Шумілов допомагав благодійному фонду "З Богом у серці".

"Навіть під час служби, він завжди приходив на допомогу, міг примчати через всю Україну, бо потрібно допомогти, і робив це так просто й невимушено, ніби нічого особливого й не зробив, і ніби йому це зовсім нічого не вартувало", – наголошують у фонді.

Під час організації однієї з благодійних вистав для дітей, яка через повітряну тривогу так і не відбулася, Євген познайомився зі своєю дівчиною – Вікторією Левчук. Вони планували створити сім’ю, однак не встигли.

Євгену Шумілову було 32 роки. У нього залишилася мама та вітчим з інвалідністю. Інформацію про прощання із захисником оприлюднять згодом.

Нагадаємо, на війні загинув актор і захисник Андрій Доманський, який на початку повномасштабного вторгнення добровольцем приєднався до війська.