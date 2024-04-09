Помер актор і захисник Андрій Доманський

Помер актор Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги Андрій Доманський, який на початку повномасштабного вторгнення добровольцем приєднався до війська.

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Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної ради.

"На війні загинув провідний актор Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги Андрій Доманський, який добровольцем пішов захищати Україну…Керівництво, депутатський корпус та виконавчий апарат Житомирської обласної ради висловлюють щирі співчуття рідним, друзям та колегам Андрія Доманського. Вічна шана та слава Герою", – йдеться у повідомленні ради.

Андрій Доманський приєднався до війська добровільно Житомирський академічний музично-драматичний театр ім. Івана Кочерги / Facebook

На загибель Доманського відреагували і в театрі, де він працював. "Ти завжди був щирим і добрим. Завжди йшов вперед до своєї мети. Ти вмів підтримати словом і ділом. Завжди усміхнений. Мудрий, відвертий, емоційний. Неймовірно талановитий, харизматичний. Ти любив театр, а театр любив тебе", – написали в офіційному Facebook театру.

Також там повідомили, що прощання з актором-захисником відбудеться у середу, 10 квітня, о 12:00 в фойє театру.

Доманський в одній із вистав Житомирський академічний музично-драматичний театр ім. Івана Кочерги / Facebook

Побратим Доманського Олег Сафтюк повідомив, що актор отримав важку контузію в бою, проходив лікування, а згодом був списаний зі служби. "Помер мій друг, мій побратим Андрій Доманський "Артист". Разом пройшли з початку повномасштабної. Воювали з Макарова і до Херсону. Разом штурмували 17-ту точку, що під Білогіркою на Херсонщині, тримали оборону. Саме він витягнув мене пораненого з окопу і прикривав відхід. У тому бою Андрій отримав важку контузію… Потім разом по шпиталях… лікування, ВЛК. Його списали, я зрадів. Сказав, поживеш іще трошки…" – написав Сафтюк.

Андрій Доманський отримав важку контузію в бою Олег Сафтюк / Facebook

Андрій Доманський пропрацював актором майже 25 років. У Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги зіграв понад 40 ролей.

Від початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав захисників країни як доброволець. Мав позивний "Артист".