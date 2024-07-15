Під Часовим Яром загинув артист "Дикого театру" Микола Ленок

На фронті загинув музикант, артист "Дикого театру" Микола Ленок.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Про це повідомив "Дикий театр" у своєму Facebook.

"З сумом повідомляємо про те, що на фронті під Часів Яр загинув наш гармоніст Микола Ленок, який незмінно виступав в складі троїстих музик у виставі "Червоне, чорне і знову червоне", – йдеться в пості театру.

ВІДЕО ДНЯ

"Червоне, чорне і знову червоне" – вистава режисера Максима Голенка у жанрі анархічний вестерн. Прем'єра у "Дикому театрі" відбулася у 2020 році.

Микола Ленок (зліва) Олеся Ленок / Facebook

Микола Ленок приєднався до лав захисників України з початком повномасштабного вторгнення. Зокрема, у 2022 році служив бойовим медиком у 136-му окремому батальйоні територіальної оборони міста Бровари. В армії приєднався до ансамблю своєї військової частини.

У нього залишилася жінка та двоє синів – 11-річний Назар та 2-річний Богдан.

Микола Ленок з родиною Олеся Ленок / Facebook