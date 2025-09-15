На фронті загинув артист Львівської національної опери Дмитро Пасічник

Військовий Збройних сил України та артист балету Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Дмитро Пасічник загинув на фронті.

Про це повідомив колектив Львівської національної опери.

"Із великим сумом повідомляємо про загибель артиста балету Дмитра Пасічника. Дмитро працював у балетній трупі театру від жовтня минулого року. У червні 2025 року він долучився до лав Збройних сил України", – повідомили в опері.

Деталі щодо поховання артиста повідомлять згодом.

Дмитро здобував освіту на факультеті культури та мистецтв, кафедрі режисури та хореографії. Навчався на бакалавра, а згодом вступив на здобуття магістерського ступеня за тією ж спеціальністю.

"Академічна спільнота університету з глибоким сумом сприйняла звістку про цю непоправну втрату та висловлює щирі слова співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам нашого Героя", - зазначили у Львівському національному університеті Івана Франка.

Від жовтня 2024 року Дмитро працював у балетній трупі Львівської національної опери. Як розповіла керівниця рекламно-інформаційного відділу опери Аліна Плахтієнко, Дмитро був танцівником кардибалету й брав участь у більшості балетних вистав, які є в репертуарі театру.