На фронті загинув фотохудожник та краєзнавець Ігор Климович

У боях на Харківщині наприкінці липня загинув історик, краєзнавець та фотохудожник Ігор Климович. Він був молодшим лейтенантом Третьої окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомила дружина Олександра Климович.

"Любове моє, душа моя, мій всесвіт, життя моє, тебе забрали в мене, і 30 липня з тобою померла і я. Тебе вбили за 9 тижнів до приходу в світ нашої доці, яку ти так чекав і яка тепер ніколи не побачить і не пізнає свого неймовірного тата", – написала Олександра.

Ігор працював над костюмами до фільму "Демони" Наталки Ворожбит.

"Ігор працював з нами в команді на фільмі «Демони» в департаменті художників з костюмів, був принциповим, добрим, професійним, чітким, цілісним… був дуже гарною людиною[...]

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Востаннє я зустріла Ігоря на Мистецькому Арсеналі і мені здалося, що йому не комфортно серед нас, фестивальних і піднесених. В його очах були питання, була втома. Мені так здалося. Чи ні. Мені було важко і соромно підтримувати світську розмову, я відчувала, що все не те і не знайшла потрібних слів. Пробач.", – написала драматургиня.

Про дату й місце прощання із захисником повідомлять згодом.

Ігор Климович служив у Третій штурмовій бригаді Сухопутних військ ЗСУ Олександра Климович

Ігор Климович здобув вищу освіту в Інституті туризму при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Брав активну участь у Революції Гідності.

"З дитинства Ігор був активним учасником культурного життя села, відвідував Народний дім, писав вірші, захоплювався історією, досліджував своє коріння. Випустив декілька поетичних збірок, одну з яких з великою гордістю презентував у рідному селі", – розповіли у Грабовецько-Дулібівській територіальній громаді.

Климович багато мандрував Україною, збирав старожитності, цікавився реконструкцією давньоруської та середньовічної культури. Був знавцем історичної зброї, побуту, одягу та звичаїв. Перший українець, який став учасником міжнародної асоціації експериментальної археології EXARC.

У 2021 році Ігор став лауреатом призу глядацьких симпатій у конкурсі "Мандрівник-фотограф року", цього ж року презентував фотовиставку "Людина і війна" в місті Стрий – 48 чорно-білих світлин, зроблених на плівку на фронті.

У 2022 році Ігор став до лав Хорунжої служби Третьої окремої штурмової бригади. Він розробляв методики морально-психологічного забезпечення, проводив лекції, організовував екскурсії, зустрічі з культурними діячами для військовослужбовців.

Займався евакуацією культурної спадщини: разом із побратимами 3 ОШБр врятував 900-літню Половецьку кам'яну бабу з Донеччини, яку під обстрілами вивіз до Дніпровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького.

У лютому цього року Ігор отримав звання молодшого лейтенанта.