На фронті загинув квір-митець Артур Сніткус
Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув український художник, музикант та стиліст, представник квір-спільноти Артур Сніткус. Йому було 36 років.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
"Герой віддав своє життя 7 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Співчуваємо всім рідним та близьким захисника. Щиро розділяємо біль утрати та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять нашому захиснику!", – написав він.
У соціальних мережах співчуттями поділилися інші українські митці. Зокрема, художник Саша Курмаз пригадав зустріч зі Сніткусом у 2011 році:
"Ми час від часу перетинались на різних подіях, не були близькими, але завжди весело проводили час разом. Поруч з ним завжди було тепло і затишно. Людина непересічної долі, яскравий, харизматичний, талановитий, провокуючий, справжній артист з усіма притаманними для такої людини перевагами і недоліками".
Артур Сніткус народився 13 травня 1988 року в Тернополі. У своїй творчості проявляв себе як відкрита квір-персона, постійно долучався до мистецьких майстерень у Києві, Одесі та інших містах.
"Артурчику, спочивай з миром та силою. Ти наш душевний легендарний ангел. Ікона українського квір-андеграунду. Твій прекрасний голос завжди був сповнений енергії та сили, який ми назавжди збережемо в наших серцях у пам’яті про тебе", — написала координаторка культурних проєктів Наталія Мартиненко.
У рідному місті його знали як чудового стиліста.
"У прадавні тернопільські роки він працював зі мною як стиліст. Зробив з мене блондинку, а потім, поступово, руду, якою я й залишилася. Сварив за те, що лінуюся робити макіяж. Обожнював вечірки, клубну культуру і отето всьо (тоді, коли це ще подобалося й мені). Був таким котиком-котиком", – розповіла медіатренерка Ольга Юркова.
Зараз невідомо, коли та де відбудеться прощання з Артуром.