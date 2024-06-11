На фронті загинув квір-митець Артур Сніткус

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув український художник, музикант та стиліст, представник квір-спільноти Артур Сніткус. Йому було 36 років.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Герой віддав своє життя 7 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Співчуваємо всім рідним та близьким захисника. Щиро розділяємо біль утрати та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять нашому захиснику!", – написав він.

Sasha Kurmaz

У соціальних мережах співчуттями поділилися інші українські митці. Зокрема, художник Саша Курмаз пригадав зустріч зі Сніткусом у 2011 році:

Cybele Attis

"Ми час від часу перетинались на різних подіях, не були близькими, але завжди весело проводили час разом. Поруч з ним завжди було тепло і затишно. Людина непересічної долі, яскравий, харизматичний, талановитий, провокуючий, справжній артист з усіма притаманними для такої людини перевагами і недоліками".

Один з образів Артура Сніткуса в об'єктиві фотографа Ігора Македона Нікіта Кадан

Артур Сніткус народився 13 травня 1988 року в Тернополі. У своїй творчості проявляв себе як відкрита квір-персона, постійно долучався до мистецьких майстерень у Києві, Одесі та інших містах.

Зліва: Артур Сніткус на території заводу СРЗ-2, виставковий проєкт "На акваторії заводу купатися було заборонено". Справа: архівне фото корабля та поїзд, який приходить з Одеського порту Your Art

Робота Артура Сніткуса в київських майстернях на Андрущенка Сергій Моргунов

"Артурчику, спочивай з миром та силою. Ти наш душевний легендарний ангел. Ікона українського квір-андеграунду. Твій прекрасний голос завжди був сповнений енергії та сили, який ми назавжди збережемо в наших серцях у пам’яті про тебе", — написала координаторка культурних проєктів Наталія Мартиненко.

У рідному місті його знали як чудового стиліста.

Артур Сніткус у відеоінсталяції в Одеському СРЗ-2

"У прадавні тернопільські роки він працював зі мною як стиліст. Зробив з мене блондинку, а потім, поступово, руду, якою я й залишилася. Сварив за те, що лінуюся робити макіяж. Обожнював вечірки, клубну культуру і отето всьо (тоді, коли це ще подобалося й мені). Був таким котиком-котиком", – розповіла медіатренерка Ольга Юркова.

Зараз невідомо, коли та де відбудеться прощання з Артуром.