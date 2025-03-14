На фронті загинув продюсер "Зважених і щасливих" Юрій Кірпік

На фронті загинув продюсер компанії Starlight Media Юрій Кірпік.

Про це повідомили на сторінці Національної спілки журналістів

"У нашій родині Starlightmedia велика втрата… Загинув Юрій Кірпік. Важко в це повірити й знайти слова підтримки його родині, друзям. Для когось з нас він був колегою, для когось справжнім другом, людиною, яка завжди підтримувала, жартувала й несла світло навіть у найважчі часи", – написав колега загиблого Олександр Биков.

Архівні фото з Юрієм Кірпіком. Olexo Gladushevskyy Архівні фото з Юрієм Кірпіком. Olexo Gladushevskyy Архівні фото з Юрієм Кірпіком. Olexo Gladushevskyy

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Юрій Кірпік був виконавчим продюсером проєкту "Зважені та щасливі", серіалів "Джованні" та "Будиночок на щастя". У 2012 році він разом з колегами отримав нагороду "Телетріумф".

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За даними Інституту масової інформації, Юрій Кірпік став 99-м у списку загиблих медійників, яких убила Росія з початку повномасштабного вторгнення.