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На фронті загинув продюсер "Зважених і щасливих" Юрій Кірпік

Дар'я Лобанок — 14 березня, 16:50
На фронті загинув продюсер Зважених і щасливих Юрій Кірпік
Національна спілка журналістів України (НСЖУ)

На фронті загинув продюсер компанії Starlight Media Юрій Кірпік.

Про це повідомили на сторінці Національної спілки журналістів

"У нашій родині Starlightmedia велика втрата… Загинув Юрій Кірпік. Важко в це повірити й знайти слова підтримки його родині, друзям. Для когось з нас він був колегою, для когось справжнім другом, людиною, яка завжди підтримувала, жартувала й несла світло навіть у найважчі часи", – написав колега загиблого Олександр Биков.

Архівні фото з Юрієм Кірпіком. Olexo Gladushevskyy
Архівні фото з Юрієм Кірпіком. Olexo Gladushevskyy
Архівні фото з Юрієм Кірпіком. Olexo Gladushevskyy
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Юрій Кірпік був виконавчим продюсером проєкту "Зважені та щасливі", серіалів "Джованні" та "Будиночок на щастя". У 2012 році він разом з колегами отримав нагороду "Телетріумф".

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За даними Інституту масової інформації, Юрій Кірпік став 99-м у списку загиблих медійників, яких убила Росія з початку повномасштабного вторгнення.

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