Помер автор "Рутенії", художник-графік Василь Чебаник

13 березня помер український художник-графік, книжковий ілюстратор, педагог, автор абеткової графіки "Рутенія", лауреат Шевченківської премії Василь Чебаник. Йому був 91 рік.

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Про це повідомила Національна академія мистецтв України.

Відроджена абетка "Рутенія", за яку Василь Якович отримав Національну премію імені Тараса Шевченка, налічує понад 60 шрифтів. Один із них, наприклад, прикрашає палітурку церемоніального примірника "Конституції України", на якому президенти складають присягу у Верховній раді. Власне, сам примірник церемоніальної Конституції також створив Чебаник.

Роботи Василя Чебаника Роботи Василя Чебаника Роботи Василя Чебаника Роботи Василя Чебаника Роботи Василя Чебаника Роботи Василя Чебаника Роботи Василя Чебаника Роботи Василя Чебаника Роботи Василя Чебаника Роботи Василя Чебаника

Василь Чебаник багато років завідував кафедрою графічного дизайну Київської академії декоративно-прикладного мистецтва імені Михайла Бойчука. Був член-кореспондентом Національної академії мистецтв України.

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Художник понад 50 років досліджував графіку літер. Його шрифти використовують Національна академія мистецтв України, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Національний університет «Києво-Могилянська академія».

"Багатьом забракло слів від цієї звістки. Тетяна Володимирівна Нечай, яка багато років спілкувалась з Василем Яковичем каже:

Василь Якович Чабаник був справжнім Велетнем, Титаном, Людиною своєї справи, Майстром. І при цьому – надзвичайно скромною та дружньою людиною, уважною та усміхненою до інших", – написала мистецтвознавиця Наталія Пирогова на своїй сторінці у Facebook.

Василь Чебаник Pirogova Natalya

Вона пригадала, як митець підтримав ідею збереження памʼятного знаку "Сонце Правди Шевченкового Слова" набережній Дніпра і безкоштовно розробив пояснювальний напис, "який прикрасив гранітні плити біля памʼятного знаку на місці, де стояла домовина Шевченка під час перепоховання в 1861 році.

За його словами, це був перший напис рутенією в публічному просторі Києва просто неба. Якщо Стороженко назвав памʼятник Сонце Правди Шевченкового Слова символом сили, а місце, де стоїть символ сили є місцем сили, то написи рутенією ще більше підсилюють простір", – додала Пирогова.