На фронті загинув режисер Віталій Кокошко
На фронті загинув режисер, власник агенції-студії "Кінограф", один із ветеранів української рекламної індустрії Віталій Кокошко. Йому було 58 років.
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Про це повідомила донька загиблого Ольга Кокошко у Facebook.
"Вчора загинув мій батько, Віталій Кокошко. Це сталося у частині 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців... Мій тато був людиною великої душі й серця, тому наші душі й серця так сильно болять від його втрати. Дякую за підтримку", – написала вона.
Ольга Кокошко додала, що деталі про дату та місце прощання з її загиблим батьком повідомлять пізніше.
На звістку про загибель Кокошка відреагували організатори кінофестивалю "Кінооко". "Чергова жахлива звістка…Учора на фронті загинув Віталій Кокошко. Він був одним із ветеранів української рекламної індустрії, режисером та власником агенції-студії "Кінограф"…Співчуття родичам та багаточисельним колегам Віталія", - написали в Instagram фестивалю.
"Боже мій, це вже занадто… Віталік, ні! Як же так," – написала про загибель режисера та воїна письменниця, режисерка Ірина Цілик.
Віталій Кокошко загинув
"я не знаю, що написати. я просто не знаю що про це
можна сказати. лети легко. красивого кіно тобі навкруги. дякую, що стався з
нами усіма в цьому світі" – написала
волонтерка Тата Кеплер.
Віталій Кокошко та Тата Кеплер
"Так ти завжди любив й смакував життя…" – згадав Кокошка рекламник Андрій Федорів.
Віталій Кокошко отримав вищу освіту за спеціальністю
"Інженер-механік" в Одеському політехнічному інституті. У 1998 році заснував
рекламне агентство "Кінограф".
Як режисер і продюсер зняв більше 400 рекламних роликів. Мав
понад 350 нагород креативних рекламних фестивалів, зокрема, Каннські леви, Epica,
Eurobest, Golden Drum та багатьох інших.
Віталій Кокошко на зйомках