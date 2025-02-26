На фронті загинув режисер Віталій Кокошко

На фронті загинув режисер, власник агенції-студії "Кінограф", один із ветеранів української рекламної індустрії Віталій Кокошко. Йому було 58 років.

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Про це повідомила донька загиблого Ольга Кокошко у Facebook.

"Вчора загинув мій батько, Віталій Кокошко. Це сталося у частині 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців... Мій тато був людиною великої душі й серця, тому наші душі й серця так сильно болять від його втрати. Дякую за підтримку", – написала вона.

Ольга Кокошко додала, що деталі про дату та місце прощання з її загиблим батьком повідомлять пізніше.

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На звістку про загибель Кокошка відреагували організатори кінофестивалю "Кінооко". "Чергова жахлива звістка…Учора на фронті загинув Віталій Кокошко. Він був одним із ветеранів української рекламної індустрії, режисером та власником агенції-студії "Кінограф"…Співчуття родичам та багаточисельним колегам Віталія", - написали в Instagram фестивалю.

"Боже мій, це вже занадто… Віталік, ні! Як же так," – написала про загибель режисера та воїна письменниця, режисерка Ірина Цілик.

Віталій Кокошко загинув Vitaliy Kokoshko / Facebook

"я не знаю, що написати. я просто не знаю що про це можна сказати. лети легко. красивого кіно тобі навкруги. дякую, що стався з нами усіма в цьому світі" – написала волонтерка Тата Кеплер.

Віталій Кокошко та Тата Кеплер Tata Kepler / Facebook

"Так ти завжди любив й смакував життя…" – згадав Кокошка рекламник Андрій Федорів.

Віталій Кокошко отримав вищу освіту за спеціальністю "Інженер-механік" в Одеському політехнічному інституті. У 1998 році заснував рекламне агентство "Кінограф".

Як режисер і продюсер зняв більше 400 рекламних роликів. Мав понад 350 нагород креативних рекламних фестивалів, зокрема, Каннські леви, Epica, Eurobest, Golden Drum та багатьох інших.

Віталій Кокошко на зйомках