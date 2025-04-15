На Каннському кінофестивалі покажуть українську стрічку "Мілітантропос"

Український документальний фільм "Мілітантропос" відібрали до однієї з програм Каннського фестивалю. Стрічку покажуть на "Двотижневику режисерів".

Про це повідомила команда стрічки. Наразі це єдиний повнометражний український фільм, представлений в Каннах.

"В каталозі докудейз можна знайти згадку про цей проєкт в розробці. Повідомляють що це буде кінотриптих з трьох фільмів, кожен розділений на 70 хвилин. Пишуть: "MILITANTROPOS, PALINGENESION та COSMOMORPHOSIS спостерігає за тим, як війна в Україні змінює людей, простір і впливає на світ".

Ще з 2022-го року проєкт активно шукав гроші на розробку й отримував неабияку увагу. Наприклад, фестиваль документального кіно IDFA у 2024-му році підтримав проєкт фінансово у розмірі 25 тисяч євро.

Враховуючи, що однією з режисерок є Аліна Горлова, яка побудувала собі імʼя після успіху фільму "Цей дощ ніколи не скінчиться", гадаю, можна очікувати абстрактну спостерігальну стрічку, яка міститиме багато художніх елементів та монтажних експериментів", – розповіла кінокритикиня та авторка УП.Культура Соня Вселюбська.

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Крім Аліни Горлової до творчого об'єднання Tabor увійшли: режисерка Єлизавета Сміт ("Школа № 3"), режисер Семен Мозговий ("Історія зимового саду") та оператори В’ячеслав Цвєтков, Христина Лізогуб, Денис Мельник

Назва нового кінопроєкту це неологізм, який вигадала творча команда. Його ж фільммейкери називають стейтментом своєї групи:

"MILITANTROPOS (лат. "milit" – воїн; гр. "antropos" – людина) – сутність, якої набуває людина, вступаючи у стан війни. Цей граничний досвід вимагає постійної індивідуальної та колективної трансформації, тому в ситуації потрясіння MILITANTROPOS обирає війну, як єдину можливість, аби продовжувати існувати".

"Мілітантропос" виник у копродукції України, Австрії (MISCHIEF FILMS) та Франції(LES VALSEURS BORDEAUX). Український продюсер проєкту – Євген Рачковський, співпродюсер французької копродукційної стрічки про FEMEN "Оксана" та нового документального фільму Дмитра Сухолиткого-Собчука "Тиха повінь".

У 2022 році в секції "Особливий погляд" відбулась світова премʼєра дебютного повнометражного фільму Максима Наконечного "Бачення метелика". У "МІЛІТАНТРОПОС" він доєднався як сценарист. До проєкту також приєднався Олександр Комаров – український філософ та військовослужбовець.

Минулого тижня на пресконференції фестивалю також повідомили, що дебютний фільм Гарріса Дікінсона "Urchin" ("Їжак"), в якому зіграла українська акторка Карина Химчук, відібрано до програми "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю 2025.

Про Двотижневик режисерів

"Двотижневик режисерів" – паралельна програма Каннського кінофестивалю, що існує з 1969 року і за цей час стала майданчиком для прем’єр фільмів видатних режисерів, серед яких Джордж Лукас, Мартін Скорсезе, Джим Джармуш. Алекс Гарленд та інші. У 2022 році тут вже було українське кіно – відбулась світова премʼєра українського фільму "Памфір".

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