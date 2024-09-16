На Київщині забудовник знищує старовинне городище

В Обухівському районі Київської області забудовник знищує пам'ятку археології національного значення - Велике Ходосівське городище.

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Про це у Facebook повідомив очільник Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

За словами Борейка, Велике Ходосівське городище (відоме також як городище Круглик) біля села Іванковичі – одне з трьох городищ-гігантів лісостепу України. Датоване V століттям до нашої ери. В часи Київської Русі його вал був вбудований у систему останнього рубежа оборони перед Києвом.

"Нещодавно поруч із північною частиною валу розпочали будівництво котеджів, майданчик обнесли парканом. Поруч із парканом стали прокладати дорогу, і її вирішили розширити за рахунок валу, з якого зрізали близько чверті схилу", - розповів природоохоронець.

Нещодавно поруч із північною частиною валу розпочали будівництво КЕКЦ / Facebook

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Борейко додав, що Феодосіївська сільська рада чотири роки гальмує створення заказника для охорони валу городища Круглик. У 2020 році з таким клопотанням зверталися до неї Київський еколого-культурний центр, голова екологічної комісії Київської облради Роман Титикало, Департамент екології Київської ОДА. Також він припустив, що саме Феодосіївська сільрада погоджувала будівництво котеджів та розширення дороги за рахунок валу.

Керівник КЕКЦ також опублікував копію звернення до Генеральної прокуратури. У ньому просять провести розслідування та притягнути до відповідальності винних у знищенні пам'ятки.

Київський еколого-культурний центр звернувся до Офісу Генпрокурора КЕКЦ / Facebook

Про Велике Ходосівське городище

Велике Ходосівське городище належить до ранньої залізної доби. Його вал має вигляд підкови довжиною 10-12 км та висотою до 8 м.

У 2008 році південну частину оборонного валу було незаконно оформлено у приватну власність. У 2023 році за позовом Офісу Генерального прокурора цю землю повернули державі.