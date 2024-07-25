На кінофестивалі в Торонто відбудеться світова прем'єра українського sci-fi "Ти – космос"

Український фільм "Ти – космос" режисера Павла Острікова покажуть на Міжнародному кінофестивалі у Торонто. Світова прем'єра відбудеться на початку вересня.

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Повнометражний дебют режисера і сценариста Острікова, відомого своїми короткометражними стрічками "Ґолден лав", "Випуск’97", "Mia Donna", відібрали до програми Discovery. Тут представлені найкращі роботи дебютантів з усього світу.

“Я почав працювати над фільмом "Ти – космос" ще у 2015 році, навіть не уявляючи, куди приведе мене ця історія... Зараз я відчуваю лише радість, що нарешті ця історія про останнє кохання у Всесвіті зустрінеться з глядачем. Кінофестиваль у Торонто – це один з найкращих кіномайданчиків у світі, і мені дуже приємно почати наш шлях саме з нього”, – розповів режисер.

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Кадр з фільму "Ти - космос"

Стрічка розповідає про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишається єдиною людиною. Але за якийсь час на зв'язок з ним виходить французька вчена Катрін. Тож Андрій долає величезну відстань, щоб побачитись із нею – останнім у світі коханням.

Головного персонажа зіграв український актор театру і кіно Володимир Кравчук. Наразі він є військовослужбовцем.

Кадр з фільму "Ти - космос"

Зйомки розпочалися до повномасштабного вторгнення і закінчилися у 2023 році. Для знімань було збудовано п'ять житлових модулей та частини екстер'єру космічного корабля. Загалом монтаж декорацій зайняв близько двох місяців.

Кадр з фільму "Ти - космос"

“Цей фільм створювався всупереч всьому: від масштабу задуму до викликів сьогодення. Здавалося абсолютно нереальним створити справжній український Sci-Fi з невеликим бюджетом. Мені про це казали всі продюсерські лабораторії. Але ми наполегливо до цього йшли і створили неможливе", – зазначив продюсер стрічки, військовослужбовець Володимир Яценко.

Про кінофестиваль у Торонто

Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) — щорічний кінофестиваль, який проводиться в Торонто з 1976 року. Спочатку називався Фестиваль Фестивалів, а в 1995 році отримав свою нинішню назву.

Саме фестиваль у Торонто познайомив світового глядача з такими митцями як Райнер Вернер Фассбіндер, Вернер Герцоґ і Вім Вендерс.

Цьогоріч TIFF триматиме 5-15 вересня.