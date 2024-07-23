У Венеції покажуть український фільм про нормалізацію досвідів війни та російський – про армію РФ
У вівторок, 23 липня, організатори 81-го Венеційського міжнародного кінофестивалю оголосили програму майбутнього кіноогляду. До однієї з програм увійшов український фільм режисерки Ольги Журби.
Саме у Венеції відбудеться світова прем'єра нового фільму режисерки Ольги Журби "Пісні землі, що повільно горить". Він зображує життя в Україні протягом перших двох років повномасштабного російського вторгнення, що складаються у мозаїку нормалізації досвідів війни. Стрічка показує зміни в суспільстві, яке долає шлях від паніки перших тижнів великої війни до прийняття смерті й руйнувань, які зрештою для українців стають трагічною нормою.
"Ми почали зйомки з перших днів великої війни. Я усвідомлювала, що це мій обов'язок – документувати те, що з нами відбувається. Є розуміння, що це буде особливо потрібно для майбутніх поколінь. Це один з "листів" у майбутнє, який, сподіваюсь, дійде й буде прочитаним", – коментує новину Журба.
Режисерка зазначає, що прем'єра у Венеції відкриє її роботі шлях до ширшої аудиторії, тож фільм про російський терор зможе побачити більше людей.
Не без росіян
До тієї ж програми, в якій буде представлено українську стрічку – Out of Competition (Офіційна позаконкурсна програма) – відібрали і фільм Russians at War ("Росіяни на війні") російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової.
"Режисерка завойовує довіру російських піхотинців і протягом року супроводжує один із батальйонів, що просувається Східною Україною", – йдеться в описі стрічки. Також там зазначається, що вона бачить ситуацію, яка відрізніється від "пропаганди Сходу чи Заходу", а також "розчарованих солдатів", які "намагаються зрозуміти, за що вони воюють".
Ще один фільм про росіян представлений у програмі "Горизонти". Це фільм "Тихе життя" (Quiet Life) грецького режисера Александроса Авранаса, знятий у копродукції Франції, Німеччини, Швеції, Греції, Естонії та Фінляндії. Він розповідає про сім'ю, яка переїздить з Росії до Швеції у пошуках притулку.
Головні ролі у фільмі зіграли російські актори Чулпан Хаматова та Григорій Добригін.
Хто змагатиметься за головну нагороду
За головну нагороду Венеційського кінофестивалю – Золотого лева – в основному конкурсі змагатиметься 21 фільм. Тут і довгоочікуваний "Джокер: Божевілля на двох" Тодда Філліпса, і нові кінороботи Луки Гуаданьїно "Квір", Педро Альмодовара – перший англомовний повний метр режисера "Кімната по сусідству", Пабло Ларраіна – байопік про Марію Каллас "Марія" тощо.
Загалом свої стрічки до Венеції приїдуть представляти Леді Гага, Хоакін Фенікс, Джуліанна Мур, Тільда Свінтон, Анджеліна Джолі, Деніел Крейг, Едрієн Броуді, Кейт Бланшетт, Джордж Клуні, Бред Пітт, Моніка Беллуччі, Майкл Кітон.
81-й Венеційський міжнародний кінофестиваль триватиме з 28 серпня по 7 вересня. Його відкриє продовження хіта 1980-х режисера Тіма Бертона "Бітлджус Бітлджус". Цьогорічне журі фестивалю очолить легендарна французька акторка Ізабель Юппер.