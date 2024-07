У Венеції покажуть український фільм про нормалізацію досвідів війни та російський – про армію РФ

У вівторок, 23 липня, організатори 81-го Венеційського міжнародного кінофестивалю оголосили програму майбутнього кіноогляду. До однієї з програм увійшов український фільм режисерки Ольги Журби.

Саме у Венеції відбудеться світова прем'єра нового фільму режисерки Ольги Журби "Пісні землі, що повільно горить". Він зображує життя в Україні протягом перших двох років повномасштабного російського вторгнення, що складаються у мозаїку нормалізації досвідів війни. Стрічка показує зміни в суспільстві, яке долає шлях від паніки перших тижнів великої війни до прийняття смерті й руйнувань, які зрештою для українців стають трагічною нормою.

"Ми почали зйомки з перших днів великої війни. Я усвідомлювала, що це мій обов'язок – документувати те, що з нами відбувається. Є розуміння, що це буде особливо потрібно для майбутніх поколінь. Це один з "листів" у майбутнє, який, сподіваюсь, дійде й буде прочитаним", – коментує новину Журба.

Кадр з фільму "Пісні землі, що повільно горить"

Режисерка зазначає, що прем'єра у Венеції відкриє її роботі шлях до ширшої аудиторії, тож фільм про російський терор зможе побачити більше людей.

Не без росіян

До тієї ж програми, в якій буде представлено українську стрічку – Out of Competition (Офіційна позаконкурсна програма) – відібрали і фільм Russians at War ("Росіяни на війні") російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової.

"Режисерка завойовує довіру російських піхотинців і протягом року супроводжує один із батальйонів, що просувається Східною Україною", – йдеться в описі стрічки. Також там зазначається, що вона бачить ситуацію, яка відрізніється від "пропаганди Сходу чи Заходу", а також "розчарованих солдатів", які "намагаються зрозуміти, за що вони воюють".

Анастасія Трофімова покаже у Венеції погляд російських окупантів

Ще один фільм про росіян представлений у програмі "Горизонти". Це фільм "Тихе життя" (Quiet Life) грецького режисера Александроса Авранаса, знятий у копродукції Франції, Німеччини, Швеції, Греції, Естонії та Фінляндії. Він розповідає про сім'ю, яка переїздить з Росії до Швеції у пошуках притулку.

Головні ролі у фільмі зіграли російські актори Чулпан Хаматова та Григорій Добригін.

Кадр з фільму "Тихе життя"

Хто змагатиметься за головну нагороду

За головну нагороду Венеційського кінофестивалю – Золотого лева – в основному конкурсі змагатиметься 21 фільм. Тут і довгоочікуваний "Джокер: Божевілля на двох" Тодда Філліпса, і нові кінороботи Луки Гуаданьїно "Квір", Педро Альмодовара – перший англомовний повний метр режисера "Кімната по сусідству", Пабло Ларраіна – байопік про Марію Каллас "Марія" тощо.

Загалом свої стрічки до Венеції приїдуть представляти Леді Гага, Хоакін Фенікс, Джуліанна Мур, Тільда ​​Свінтон, Анджеліна Джолі, Деніел Крейг, Едрієн Броуді, Кейт Бланшетт, Джордж Клуні, Бред Пітт, Моніка Беллуччі, Майкл Кітон.

81-й Венеційський міжнародний кінофестиваль триватиме з 28 серпня по 7 вересня. Його відкриє продовження хіта 1980-х режисера Тіма Бертона "Бітлджус Бітлджус". Цьогорічне журі фестивалю очолить легендарна французька акторка Ізабель Юппер.