Russia is a terrorist state: на міжнародному ярмарку біля роботи російського митця залишили напис

У перший день міжнародного фестивалю Art Basel Unlimited 2025 на підлозі біля диптиха "Вперед II" російського художника Еріка Булатова невідомі залишили напис "Russia is a terrorist state".

Про це повідомляє Artslooker.

На фестивалі художника представляє женевська галерея Skopia Gallery, яка працює з ним вже давно. Попри початок повномасштабної війни Росії проти України, 1 березня 2022 року в Женеві відбулося відкриття персональної виставки художника.

Робота "Вперед" виконана з використанням радянської типографіки та посилається на естетику радянського авангарду. На ній зображена лінійна перспектива, утворена зі слів "Вперед". У контексті війни Росії проти України заклик римується з російською воєнною пропагандою та імперськими наративами.

Ерік Булатов народився у 1933 році у Свердловську, але живе та працює у Парижі. Останніми роками він не робив жодних публічних заяв щодо війни. Він один із засновників художнього жанру соцарт, що виник як пародія на офіційне радянське мистецтво.

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Art Basel — міжнародний ярмарок сучасного мистецтва, який щорічно проходить у чотирьох містах: Базелі, Маямі-Біч, Гонконгу та Парижі. У ньому презентують роботи понад 4000 художників.

Ярмарок став трендсетером у світі сучасного мистецтва, його називають однією зі знакових подій у культурній та економічній сферах, адже вона кожного року досліджує та демонструє тенденції ринку. Art Basel поєднує у собі різномасштабні інсталяції та експонує роботи як всесвітньо відомих митців, так і молодих художників та перформерів.

Виставку заснували галеристи Базеля у 1970 році. У перший рік вона зібрала понад 16 тисяч відвідувачів, які переглянули роботи 90 галерей з десяти країн світу.

Цю подію відвідують колекціонери з Америки, Азії та Європи, куратори провідних музеїв та фондів. Спеціально для них проходять закриті події, на які можна потрапити лише за спеціальним запрошенням.

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