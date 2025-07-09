На найбільшому фестивалі у Південній Африці відзначили українську виставу

Танцювальну виставу The Forest, натхненна "Лісовою піснею" Лесі Українки, отримала Ovation Award на одному з найвпливовіших культурних заходів у Південній Африці. Це перше представлення української культури на National Arts Festival у ПАР.

Про це повідомив Український інститут.

Виставу The Forest створили південноафриканські танцівники Carren Johannisen, Abigail Johnson, Tyla Kleyn, Andre Maarman театру Сontemporary Dance Laboratory з хореографинею Катериною Альошиною.

Нагороду Ovation Award вручають за найталановитіші постановки у програмі Fringe. Виставу The Forest показали на фестивалі чотири рази.

В танцювальній постановці світ природи та міфологічних істот взаємодіє зі світом людей.

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"Це незвичайна сучасна танцювальна вистава, адже глядач не просто глядач, а й учасник. Простір перетворюється на життєвий діалог, підкріплений цифровими технологіями. Глядач зможе дивитися виставу у двох вимірах: горизонтально (звичайно) і у вигляді відеопроекції зверху", – йдеться у повідомленні УІ.

Сюжет підживлює давнє звучання української сопілки з ритмом бітбоксу, вишиваними орнаментами на костюмах, а танці виконують у стилі південноафриканського амапіано.

Першу постановку представили у провінції Гаутенг у 2021 році. Її присвятили 150-річчю Лесі Українки.

National Arts Festival з 1974 року проходить у місті Маханда у провінці Східний Кейп у Південній Африці.

Щороку захід збирає близько 200 000 відвідувачів та охоплює найрізноманітніші форми мистецтва – від театру, танцю і музики до візуального мистецтва та стендап-комедії.