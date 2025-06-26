На театральному фестивалі в Единбурзі 12 разів покажуть виставу харківського театру "Нафта"

Ніна Хижна у ролі безтілесної істоти у моновиставі "Хтось такі як я"

Харківський альтернативний незалежний театр "Нафта" представить моновиставу "Хтось такі як я" на одному з найбільших фестивалів перформативного мистецтва у світі Edinburgh Festival Fringe. Він триватиме з 30 липня по 10 серпня у столиці Шотландії.

Режисерка та акторка вистави Ніна Хижна розповіла подробиці про виставу на Радіо Культура.

За її словами вистава показує істоту, яка подорожує тілами інших людей. Через стан їхніх тіл, м’язів, рухів вона може переживати різні емоції та почуття, що наближають її до розуміння, що означає бути на війні.

"Ця істота збирає ніби мереживо спільних досвідів, які з одного боку є дуже різними, а з іншого – вони є цілісним мереживом нашої спільної війни", – говорить Хижна.

В основі перформансу лежать інтерв’ю українців та українок віком від 6 до 91 року. Усі вони різних професій та мають різний досвід: хто залишився в Україні, і хто виїхали.

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"Найстаршій – 91 рік. Моя бабуся, яка живе в Харківській області. Вона в одній тій самій хаті переживала Другу світову війну і зараз переживає цю", – додає режисерка.

Як пояснює Ніна Хижна, істота через фізичний стан знаходить не лише стрес, смуток, навички боротьби та виживання, а й також насолоду, гумор, жагу до життя.

Вистава побудована на кількох рівнях: є лінія рухова, танцювальна і документальна, яка транслює досвіди героїв та героїнь.

В Единбурзі виставу "Хтось такі як я" покажуть 12 разів Олександр Осіпов

У виборі історій українців та українок для перформансу допомагала драматургиня Любов Ільницька. Команді важливо було показати різні аспекти нашого буття: боротьбу, супротив, насолоду від дуже простих речей. Також, щоб можна було розповісти про різний досвід професій та вік.

У проєкті також взяли участь хореограф Анатолій Сачівко, відомий про роботі над фільмом "Памфір". Нині він служить у війську. Над музичним супроводженням працював Нік Акорн, а також та Анна Орамус, яка відповідала за художнє оформлення та шукала, як через елементи одягу проявити цих персонажів.

Виставу "Хтось такі як я" показуватимуть у Шотландії 12 разів з 30 липня по 10 серпня.

"Ми дуже тішимося, що ця вистава зможе прозвучати за кордоном. Ми всі, знаємо, що є загальна втома в закордонному середовищі від картинок в новинах. Але для нас це не картинки, це наша реальність, в якій ми тотально перебуваємо нашими тілами. Тож ми дуже тішимося, що цей проєкт знову вийде. Тепер треба дожити", – підсумувала Хижна.

Альтернативний незалежний театр "Нафта" створили у 2018 році.

За час його існування два роки припали на пандемію, три – на повномасштабне вторгнення. Та попри це, "Нафта" стала феноменом не лише для Харкова, а й для всієї театральної сфери країни. Окрім інших професійних нагород, що їх отримує цей театр, є і премія Курбаса: минулоріч вперше в історії цю державну премію присудили недержавному театру.

Соціально відповідальний театр – так позиціонує себе "Нафта". Теми, з якими там працюють – постколоніалізм, громадянська відповідальність, екосвідомість. Та свобода й людиноцентризм. Тож, тут немає сталих ієрархій, як в пострадянських державних театрах. Та і колектив невеличкий, відтак легше всім взаємодіяти зі всіма.

Лише за час повномасштабного вторгнення тут поставили аж 8 вистав.

Серед них – імпресіоністська Хартеде 20, що досліджує харківський авангард 1920-х років. Веселка на Салтівці – музична сюрреалістична про роль митця у місті під час війни. Nobody died today – документальна вистава про війну, створена для західної аудиторії.

Edinburgh Festival Fringe – це найбільший у світі фестиваль виконавських мистецтв, який щорічно проводять у серпні в Единбурзі, столиці Шотландії. Минулого року на нього продали 2,6 млн квитків.

Фестиваль відкритий для експериментів та новаторського мистецтва. Він об'єднує митців з усього світу та включає різні первормативні жанри – комедію, танці, музику, цирк тощо.