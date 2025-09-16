На Одещині перейменували останні вулиці імені Пушкіна
Селище Любашівка
У двох селищах Одеської області перейменували останні дві вулиці імені Олександра Пушкіна, а також змінили назви ще кількох вулиць та провулків з російськими назвами.
Про це повідомила громадська організація "Деколонізація Україна".
У селі Троїцьке вулицю Пушкіна перейменували на Захисників України, а в селищі Любашівка – на вулицю Добробуту.
Також у Любашівці перейменували ще чотири вулиці та один провулок:
- вулиця 8 березня – вулиця Березнева;
- вулиця Чайковського – вулиця Благодатна;
- вулиця Чехова – вулиця Соборна;
- вулиця Осіпенко – вулиця Нескорених;
- провулок Осіпенко – провулок Відродження.
За даними засновника громадської організації "Деколонізація України" Вадима Позднякова, остання вулиця Пушкіна залишилася у Тернопільській області.
Раніше в Одесі замалювали тінь російського поета Олександра Пушкіна, яка розташовувалася на перетині вулиць Дерибасівської та Рішельєвської.