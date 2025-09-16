Усі розділи
Підтримати УП

На Одещині перейменували останні вулиці імені Пушкіна

Дар'я Лобанок — 16 вересня, 17:25
На Одещині перейменували останні вулиці імені Пушкіна
Селище Любашівка
https://travels.in.ua

У двох селищах Одеської області перейменували останні дві вулиці імені Олександра Пушкіна, а також змінили назви ще кількох вулиць та провулків з російськими назвами.

Про це повідомила громадська організація "Деколонізація Україна".

У селі Троїцьке вулицю Пушкіна перейменували на Захисників України, а в селищі Любашівка – на вулицю Добробуту.

Також у Любашівці перейменували ще чотири вулиці та один провулок:

  • вулиця 8 березня – вулиця Березнева;
  • вулиця Чайковського – вулиця Благодатна;
  • вулиця Чехова – вулиця Соборна;
  • вулиця Осіпенко – вулиця Нескорених;
  • провулок Осіпенко – провулок Відродження.

За даними засновника громадської організації "Деколонізація України" Вадима Позднякова, остання вулиця Пушкіна залишилася у Тернопільській області.

РЕКЛАМА:

Раніше в Одесі замалювали тінь російського поета Олександра Пушкіна, яка розташовувалася на перетині вулиць Дерибасівської та Рішельєвської.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp!
Читайте також :
Фото Булгаков, Пушкін, Чайковський, Глінка та море радянської символіки. Що зараз з деколонізацією в Києві та які основні проблеми?
Реклама:

Головне сьогодні