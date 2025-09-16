На Одещині перейменували останні вулиці імені Пушкіна

У двох селищах Одеської області перейменували останні дві вулиці імені Олександра Пушкіна, а також змінили назви ще кількох вулиць та провулків з російськими назвами.

Про це повідомила громадська організація "Деколонізація Україна".

У селі Троїцьке вулицю Пушкіна перейменували на Захисників України, а в селищі Любашівка – на вулицю Добробуту.

Також у Любашівці перейменували ще чотири вулиці та один провулок:

вулиця 8 березня – вулиця Березнева;

вулиця Чайковського – вулиця Благодатна;

вулиця Чехова – вулиця Соборна;

вулиця Осіпенко – вулиця Нескорених;

провулок Осіпенко – провулок Відродження.

За даними засновника громадської організації "Деколонізація України" Вадима Позднякова, остання вулиця Пушкіна залишилася у Тернопільській області.

Раніше в Одесі замалювали тінь російського поета Олександра Пушкіна, яка розташовувалася на перетині вулиць Дерибасівської та Рішельєвської.