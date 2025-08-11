В Одесі позбулися тіні Пушкіна, але не самого пам'ятника

В Одесі замалювали тінь російського поета Олександра Пушкіна, яка розташовувалася на перетині вулиць Дерибасівської та Рішельєвської.

Про це повідомила громадська організація "Робимо вам нерви".

В організації сподіваються, що найближчим часом така ж доля спіткатиме пам'ятник Пушкіну на Приморському Бульварі.

"Одеські комунальники допомогли хмарам зійти в небі. Тінь Пушкіна зникла і більше ми її не побачимо, сподіваємось, так само як і в найближчому майбутньому не побачимо Пушкіна на Біржовій", – йдеться у повідомленні.

У громадській організації зазначили, що міська влада Одеси "тотально саботує процес деколонізації і віддано захищає "русскій мір".

РЕКЛАМА:

Артоб'єкт замалювали сірою фарбою та залишили табличку з написом "Реорганізація простору. КП "Порто-Франко".

Табличка на місці тіні Пушкіна комунального підприємства “Порто-Франко” Громадська організація “Робимо вам нерви”

Водночас у медіа "Думська" зазначили, що табличка комунального підприємства "Порто-Франко" не справжня. Такого підприємства не існує.

"Це імітація або акт вандалізму. Ні телефон, ні назва ЖКС не відповідають дійсності. Написали заяву до поліції", – сказали в міській раді "Думській".

Інсталяцію тіні Пушкіна відкрили у 2013 році. Робота розміром близько 3 метрів. Ідея належала краєзнавцю Олегу Губарю.

Як виглядала артінсталяція "Тінь Пушкіна" odesa.depo.ua

Як одеський Пушкін уникає деколонізації

В Одесі довгий час тривали дискусії довкола зносу пам'ятника Пушкіну. Його встановила на кошти міських жителів ще у 1887-1889 роках на Приморському бульварі.

Після початку повномасштабного вторгнення частина містян вимагала знести пам'ятник. Але місцева влада, зокрема, мер Геннадій Труханов був проти.

"Сьогодні приходять якісь делегації європейські, європейські туристи, – вони знають, хто такий Пушкін, і кажуть, що він був, працював, написав якісь твори свої", – казав Труханов у нещодавньому інтерв'ю УП.

У листопаді 2023 року Одеська історико-топонімічна комісія запропонувала провести вибіркову деколонізацію – знести шість радянських та імперських пам'ятників, на трьох прибрати з табличок слово "російський", а пам'ятники Пушкіну і Воронцову взагалі залишити.

10 листопада Кабінет міністрів позбавив пам'ятники Пушкіну та Воронцову в Одесі статусу нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення. Таким чином, місцева влада отримала дозвіл їх демонтувати.

Облитий фарбою пам'ятник Пушкіну в Одесі Фото з відкритих джерел

18 листопада 2023 року одеський художник Ярослав Войцеховський облив фарбою пам'ятник Пушкіну. Поліцейські склали на нього два протоколи про дрібне хуліганство та порушення правил благоустрою.

24 серпня цього року на пам'ятник Пушкіну повісили таблички "Окупант", "Йому тут не місце" та "Хочу в музей до Каті".

Після того як влітку 2024 року в Одесі перейменували 85 топонімів, в області — 347. Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що це "обнулення міста".

Також Труханов згадав про памʼятник Пушкіну, який досі міська влада відмовляється демонтувати. За його словами, монумент знаходиться в історичній частині міста і перебуває під охороною ЮНЕСКО. Демонтаж призведе до "порушення цілісності і автентичності спадщини", як і перейменування вулиць в цій частині Одеси.

Після цього деякі діячі мистецтва надіслали листа ЮНЕСКО із проханням відтермінувати демонтаж пам'ятників в Одесі, зокрема і Пушкіну.

Наприкінці минулого депутати Одеської міської ради підтримали демонтаж пам’ятника Пушкіну та іншим російським діячам. Утім досі немає ніяких результатів.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !