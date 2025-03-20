У Києві на ВДНГ створять Музей радянської пропаганди

У Києві планують створити Музей монументальної пропаганди.

Про це повідомив Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ). Наразі він оголосив конкурс на дослідження історії та концепції ВДНГ як радянського ідеологічного простору.

Ідея створення такого музею виникла ще у 2016 році. Оскільки з 2022 року активно розгортається процес деколонізації, ця ідея стає більш актуальною, пояснили у ВДНГ.

"Дослідження радянської історії ВДНГ та створення Музею монументальної пропаганди допоможе поєднати охорону спадщини з її переосмисленням. Адже радянська історія комплексу закладена в його архітектурі: павільйони, споруди та символіка вже є частиною майбутньої експозиції", – йдеться у повідомленні. Радянська історія закладена і у назві комплексу, адже розшифровується як Виставка досягнень народного господарства УРСР.

ВДНГ

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До участі у конкурсі запрошують експертів з досвідом роботи з культурною спадщиною, а також дослідників і кураторів, які вже мають досвід створення візуальних та аналітичних проєктів, присвячених культурі та мистецтву радянської доби.

Експерти мають запропонувати ідеї по переосмисленню комплексу в межах процесів декомунізації та деколонізації, що допоможе сформувати концепцію майбутнього музею.