Пропаганда для молоді й нагороди від Путіна: як російські психологи підтримують війну проти України

Українські аналітики зібрали докази підтримки війни та мілітаризації молоді з боку російських психологів, зокрема Російського психологічного товариства.

Російське психологічне товариство (РПТ) – найбільша організація психологів у Росії, віцепрезиденткою якої, зокрема, є Юлія Шойгу, донька ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Дослідження підготували психолог Ілля Полудьонний та експертки Київської школи економіки (KSE) Валерія Палій і Олена Гапак.

"Сьогодні офіційно вийшов наш аналітичний звіт. У ньому всі читачі зможуть знайти систематизовану інформацію про діяльність Російського психологічного товариства, його зв’язок із урядом Путіна, участь у пропаганді, мілітаризації суспільства, включно з дітьми, та багато іншого.

Мета цього звіту – допомогти міжнародним організаціям, які досі з незрозумілих причин співпрацюють із цими людьми, усвідомити, що вони припускаються великої помилки. Також не всі фігуранти цього розслідування наразі входять до санкційних списків різних країн світу. Їм потрібно допомогти туди потрапити", – написала Валерія Палій.

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РПТ і пропаганда серед молоді

За висновками KSE, Російське психологічне товариство просуває наративи, що представляють війну Росії в Україні як "справедливу" та "необхідну", а також поширює провоєнну риторику серед молоді.

"Кілька членів Президії РПТ активно просувають провоєнні наративи серед молоді, представляючи війну як оборонну. Вони інтегрують ці ідеї в освітні програми і співпрацюють з такими організаціями, як Фонд захисників Вітчизни і "Юнармія", щоб індоктринувати дітей мілітаристськими ідеологіями.

Це створює довгострокові ризики для європейської безпеки та психічного здоров'я дітей, готуючи їх до майбутніх конфліктів", – кажуть автори дослідження.

З 24 лютого 2022 року щонайменше 13 членів президії РПТ отримали державні нагороди, а двоє її членів, Едуард Галажинський та Ігор Гайдамашко, підписали колективне звернення "на підтримку проведення спеціальної воєнної операції", тобто війни проти України.

Едуард Галажинський є ректором Томського державного університету. У листопаді 2024 року Едуард Галажинський отримав лист-подяку від Путіна за реалізацію "освітньо-туристичної програми "Університетські зміни".

У рамках цієї програми до Томського державного університету у вересні 2023 року возили близько 90 школярів з окупованої Луганщини, а в серпні 2024 року – 25 студентів з Маріуполя.

Автори дослідження дійшли висновку: Галажинський використав свій академічний статус для підтримки незаконного захоплення українських територій та примусового пропагандистського впливу на дітей з окупованих територій.

Також Галажинський взяв участь у відкритті виставки "Звичайний нацизм", яка стала частиною агресивної кампанії проти України та країн НАТО, спрямованої на дітей та молодь.

Після цього на офіційному сайті Томського державного університету розмістили таку пропагандистську новину:

"У Томському обласному краєзнавчому музеї ім. М.Б. Шатілова відкрилася виставка "Звичайний нацизм". Експозиція присвячена трагічним подіям на Донбасі та в Малоросії, пов'язаних зі злочинами українських неонацистів.

У залі музею представлені зразки зброї країн НАТО і національних батальйонів, предмети, що підтверджують цілеспрямовану політику київського режиму зі знищення православних храмів".

Ще один епізод пропаганди стався 23 червня 2024 року. У Російській академії освіти відбувся захід "Організація та напрями профорієнтаційної роботи з абітурієнтами та студентами, які повернулися із зони проведення СВО".

На цьому заході, зокрема, пропагували війну РФ проти України та наголошували на важливості "роботи" з російськими військовиками.

На момент проведення цього заходу Едуард Галажинський виконував обов'язки віцепрезидента Російської академії освіти. А нині віцепрезиденткою Російської академії освіти є ще одна представниця президії РПТ – голова Комітету з етики Лариса Цвєткова.

Серед інших прихильників війни, які входять до РПТ, – заступник декана факультету психології Московського державного університету імені М.В. Ломоносова Артем Ковальов.

У грудні 2022 року Артем Ковальов брав участь у зустрічі з лідером країни-агресора Володимиром Путіним на Конгресі молодих вчених, де розповідав про роботу з "ветеранами СВО".

А віцепрезидент РПТ Сергій Кандибович взагалі був у списку виборчих агентів Путіна на виборах 2018 року та у списку його довірених осіб під час неконституційних "виборів" 2024 року.

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РПТ і спотворена наука

Михайло Решетніков, ректор Східноєвропейського Інституту психоаналізу в Санкт-Петербурзі

Російське психологічне товариство постійно применшує ризики посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та інших наслідків для психічного здоров'я російського суспільства, а також спотворює наукові знання на догоду провладному порядку денному.

Автори дослідження відшукали десятки наукових статей членів РПТ, що стосуються "спеціальної воєнної операції", та навели приклади підтримки війни російськими вченими.

Наприклад, серед прихильників війни – член РПТ і ректор Інституту психоаналізу в Санкт-Петербурзі Михайло Решетніков.

20 лютого 2023 року Решетніков виступив з експертною доповіддю про реабілітацію поранених "ветеранів СВО" у Думі РФ. Тоді він заявив, що лише у 3,2% учасників бойових дій можуть бути певні психологічні травми, і лише 39% отримають ПТСР.

При цьому, за його логікою, тільки росіяни настільки стійкі до травм війни. А ось ветерани американської армії нібито відчувають психічні проблеми набагато частіше, тому що "армія США постійно вела несправедливі війни на чужій території".

"Росіяни, з іншого боку, не страждають від ПТСР, тому що вони вели війни, щоб захистити свою батьківщину, свої будинки, своїх дружин і дітей", – сказав психолог.

Автори дослідження дійшли висновку, що РПТ використовує міжнародне наукове співробітництво для просування свого порядку денного. Взаємодіючи з міжнародною психологічною спільнотою, РПТ прагне легітимізувати свою діяльність і просувати власні погляди та цілі в академічному дискурсі.

"Діяльність Російського психологічного товариства, яка сприяє формуванню провоєнної ідеології та мілітаризації науки, потребує негайної уваги та оцінки з боку міжнародної наукової та професійної спільноти", – підсумували у KSE.

Детальніше про зв'язки російських психологів із владою РФ можна дізнатися з повного звіту KSE.