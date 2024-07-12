На війні загинув провідний артист Національної академічної капели "Думка" Ігор Воронка
На фронті загинув провідний артист Національної академічної капели "Думка", Заслужений артист України, оперний співак і актор Ігор Воронка.
Про його смерть повідомила його дружина Марина Раєвська у Facebook.
"З великим сумом хочу повідомити, що я отримала звістку від побратимів мого чоловіка Ігора Воронки про його загибель на полі бою ввечері 6 липня. Наразі ми не можемо влаштувати похорон і отримати офіційні документи про його загибель, оскільки ця територія захоплена. Тому він офіційно значиться як зниклий безвісти", – написала вона.
"Я пишу це, але досі не можу в це повірити... Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях. Дякую всім за вашу підтримку та добрі слова в цей важкий для нас час", – додала жінка.
Директор Національної капели "Думка" Микола Трофімов відреагував на новини про загибель Воронки: "От і в наш дім прийшла біда... З глибоким сумом повідомляємо про героїчну загибель за Незалежність України провідного артиста капели "Думка", надзвичайно талановитої людини Заслуженого артиста України Ігора Воронки".
Мистецька платформа Open Opera Ukraine, в проектах якої брав участь музикант, також повідомила про його загибель.
"Ми втратили надзвичайно талановитого музиканта й актора. З 2017 року, від першої оперної постановки, Ігор був частиною команди в наших пошуках та експериментах, завжди готовий до нового досвіду та взаємодії. Невимовний біль. Щирі співчуття родині та близьким. Світла пам'ять", – зазначили там.
Ексзаступниця міністра культури Галина Григоренко також поділилася спогадами про загиблого.
"Писала цей пост, перебирала фотографії та спогади – скільки ще могло бути попереду… Ігор Воронка був настільки легким в спілкуванні, завжди готовим до витівок на сцені – чи то в ролі Чаклунки, чи грізного і ніжного Поліфема, чи веселого англійського пияки. Емма Кіркбі спеціально для Ігоря підібрала англійські кетчі, що так пасували його басу. Неможливо усвідомити втрату", – написала вона.