На фронті загинув помічник режисера одеського театру Віталій Маркитан

На війні загинув помічник режисера Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька Віталій Маркитан.

Сумну звістку повідомили на Facebook-сторінці театру.

Віталій Маркитан боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

У театрі імені В. Василька він працював з 2021 року. До цього він був частиною Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії.

Віталій Маркитан Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька/Facebook

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"За цей час став для васильківців близькою людиною. Гірко усвідомлювати, що ніколи більше не зможемо разом творити, і не зможемо віддячити за захист.

У цю гірку мить розділяємо горе рідних героя, схиляємо голови у глибокій скорботі", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, на фронті загинув хореограф і танцівник Антон Смецький. Він вдруге повернувся на службу після протезування ноги.