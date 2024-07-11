На фронті загинув помічник режисера одеського театру Віталій Маркитан
На війні загинув помічник режисера Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька Віталій Маркитан.
Сумну звістку повідомили на Facebook-сторінці театру.
Віталій Маркитан боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.
У театрі імені В. Василька він працював з 2021 року. До цього він був частиною Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії.
"За цей час став для васильківців близькою людиною. Гірко усвідомлювати, що ніколи більше не зможемо разом творити, і не зможемо віддячити за захист.
У цю гірку мить розділяємо горе рідних героя, схиляємо голови у глибокій скорботі", – йдеться у дописі.
Нагадаємо, на фронті загинув хореограф і танцівник Антон Смецький. Він вдруге повернувся на службу після протезування ноги.