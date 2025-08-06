На Всесвітньому EXPO в Японії відбувся національний день України

У вівторок, 5 серпня, Україна відзначила Національний день на EXPO 2025 в місті Осака. Його присвятили вдячності партнерам та союзникам, що підтримують Україну та розділяють її цінності.

Про це УП.Культура повідомила команда українського павільйону на EXPO 2025.

В організації події взяли участь понад 15 країн-учасниць міжнародної виставки. Команда продовжила головну ідею українського павільйону Not For Sale, що розповідає про цінності українського суспільства.

До колекції "речей не для продажу" додали 5 нових експонатів – "Imported Goods". Артефакти присвячені культурним діячам та активістам з Японії, Великої Британії, Німеччини та Канади, які виявляють солідарність з Україною.

Музикантка та композиторка Мар'яна Клочко презентує Оду Вдячності

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На події виконали Оду Вдячності – музичну композицію, створену спеціально до Національного дня України у співпраці з креативною агенцією Bickerstaff.734. Композицію презентувала музикантка, продюсерка та композиторка Мар'яна Клочко. Музика поєднує звуки країн-союзниць, які нашаровуються, "створюючи образ спільного звучання солідарності". Також на події виступив гурт ONUKA.

Виступ ONUKA Виступ ONUKA Виступ ONUKA

"Для нас EXPO 2025 – це простір, де ми можемо говорити про війну, але не дозволяємо їй визначати нашу ідентичність. Наша "Ода Вдячності" це "дякую" тим, хто не залишив нас наодинці. А у павільйоні ми – оповідачі історій, які формують суспільство майбутнього", – наголосила Тетяна Бережна, виконувачка обов'язків Міністра культури та стратегічних комунікацій України, Генеральна Комісарка України на EXPO 2025

Гості українського павільйону

Національний день України на EXPO 2025 розпочався з офіційної церемонії відкриття, на яку завітало понад 500 гостей. Україну привітали представники найвищого урядового рівня Японії – Юїчіро Кога, Державний міністр при Кабінеті Міністрів Японії, Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії, Ейсуке Морі, Голова Парламентської ліги дружби "Японія – Україна", Кодзі Ханеда, Генеральний комісар Всесвітньої виставки EXPO 2025 в Японії та інші.

Гості українського павільйону

У Чеському павільйоні відбулася панельна дискусія "Ukraine Unbreakable Classrooms", організована громадською організацією "Освіторія". Захід було присвячено темі стійкості навчання в умовах війни та міжнародній підтримці української освітньої системи.

Дискусію супроводжував показ уривків з документального фільму "Стрічка часу" режисерки Катерини Горностай, а після завершення події для гостей виступив гурт KAZKA.

Урочистий початок національного дня України

У павільйоні Румунії відкрилась імерсивна виставка "Home Beyond the Dawn" під кураторством Наталії Маценко, що обʼєднує роботи понад 30 сучасних українських художників і художниць, досліджуючи трансформацію поняття "дому" в умовах війни.

Бельгійський павільйон ініціював проведення панельних дискусій присвячених мистецтву та його ролі у сучасних реаліях. Захід об’єднав українських мисткинь, які поділилися власним досвідом.

Гості прямують до національного павільйону України

Урочисте завершення Національного дня України відзначили офіційним прийомом із меню, спеціально розробленим українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. На знак солідарності дружні павільйони підсвітили фасади у кольори українського прапора, а також підняли жовто-блакитні стяги.

Павільйон України "Not For Sale" продовжить свою роботу до 13 жовтня.

Підсвітки в колір України на павільйонах інших країн Підсвітки в колір України на павільйонах інших країн Підсвітки в колір України на павільйонах інших країн Підсвітки в колір України на павільйонах інших країн Підсвітки в колір України на павільйонах інших країн Підсвітки в колір України на павільйонах інших країн Підсвітки в колір України на павільйонах інших країн Підсвітки в колір України на павільйонах інших країн

Про Всесвітню виставку EXPO 2025

У неділю, 13 квітня, відбулось офіційне відкриття EXPO 2025 в Осаці з головною темою "Designing Future Society for Our Lives" (Створення суспільства майбутнього для нашого життя).

У виставці беруть участь понад 160 країн і організацій, які демонструють власні інноваційні досягнення. Японія надала Україні безкоштовний простір для участі у виставці. Виставка триватиме до 13 жовтня 2025 року.

Всесвітня виставка є символом індустріалізації і відкритим майданчиком для демонстрації технічних і технологічних досягнень.

Перше Expo відбулася в Кришталевому палаці в Лондоні в 1851 році під назвою "Велика виставка робіт промисловості всіх націй". Вперше на цьому міжнародному форумі проаналізували результати Промислової революції. Ажіотаж довкола виставки був настільки величезним, що за шість місяців роботи на ній побувало понад 6 мільйонів людей.

З того часу Всесвітні виставки проводяться кожні кілька років у великих індустріальних містах світу.

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