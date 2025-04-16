Вкрадений з Херсонського музею лев став символом українського павільйону на Всесвітній виставці в Японії

Україна представила свій павільйон "Not For Sale" ("Не для продажу") на Всесвітній виставці EXPO 2025 в Осаці (Японія). Юрби відвідувачів вишуковувались у черги, щоб потрапити до українського "Магазину, у якому нічого не можна купити". В ньому замість товарів на полицях представлені предмети-символи російської війни в Україні.

Один з таких предметів – реплика античної мармурової скульптури лева, яку росіяни викрали з Херсонського краєзнавчого музею у 2022 році.

В перший день виставки, 13 квітня, експозицію відвідали 5 тисяч гостей. Ажіатаж був таким високим, що в павільйон довелося залучати регулювальників руху.

В коментарі УП.Культура керівниця креативної агенції Bickerstaff.345 Вероніка Селега розповіла, що відвідувачі виставки гуляють павільйоном зі сканером. На кожному з 18 експонатів є штрихкод, що веде на відео з поясненням, яку "ціну" нині платять українці.

Копію лева надрукували на 3D-принтері в Івано-Франківську Надано командою павільйону

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"В леві - це коротке відео, яке розкриває злочини росіян проти культури, масові викрадення, сплановане присвоєння українських обʼєктів культури собі. Разом із цим ми показуємо активне культурне життя людей під час війни. Попри все", пояснила Вероніка.

Кожен з артефактів представляє українські цінності - свободу, стійкість та гідність.

Антична мармурова скульптура лева, викрадена росіянами з Херсонського краєзнавчого музею, V ст. до н.е.

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"Цього року безліч павільйонів країн репрезентували культуру або ж акуратно вплітали культурний аспект у павільйони. Ірландія, Франція, Китай, Португалія, Чилі. "Мистецтво відроджує життя" - тема павільйону Італії. І це тільки ті приклади, які я бачила.

Наш проект - про цінності, які ми практикуємо. Actions over declarations [дії замість заяв]. Форма - магазин, в якому нічого не можна купити, оскільки цінності не продаються", - розповідає Селега.

Надано командою павільйону Надано командою павільйону Надано командою павільйону Надано командою павільйону Надано командою павільйону Надано командою павільйону Надано командою павільйону Надано командою павільйону

Відповідальним за павільйон цьогоріч стало Міністерство економіки, якому відгукнулась ідея креативної агенції представити українські цінності. Об'єкти друкували на 3D-принтері в Івано-Франківську, а фарбу доставляли літаком в Японію, де і фарбували експонати у синій колір.

"Звичайно, ми не могли не використати можливість проявити українські бізнеси і для них розробили зону Values driven economy. Це артефакти війни 6 українських (різних за напрямами) бізнесів, які залишаються лідерами своїх сфер або ж експортують у світ, не зважаючи на екстремальні обставини", - розповіла Вероніка.

Тому в окремій зоні глядачам показали каски працівників "ДТЕК", які відновлюють електропостачання, прострілену сирену "Ajax", колбу з нафтою від Укрнафти та інші артефакти українських бізнесів.

Виставка в Осаці працюватиме півроку. За очікуваннями першої віце-прем'рки України Юлії Свириденко, відвідуваність сягне мільйонів людей.

"Щогодини через наш павільйон проходить до 1,500 відвідувачів, а за пів року кількість людей, яка його побачить, за підрахунками організаторів, сягне 23 мільйонів. Тому це стратегічна можливість показати світові наші цінності та стійкість. Ми демонструємо, що навіть у найскладніших умовах українці продовжують боротися, розвиватися, ставати інноваційними", - розповіла міністерка.

Відкриття павільйону відвідали Почесний консул України в Японії, представники Міністерства економіки Японії та інші гості, які привітали Україну з участю у виставці.

Надано командою павільйону Надано командою павільйону Надано командою павільйону

Про Всесвітню виставку EXPO 2025

У неділю, 13 квітня, відбулось офіційне відкриття EXPO 2025 в Осаці з головною темою "Designing Future Society for Our Lives" (Створення суспільства майбутнього для нашого життя).

У виставці беруть участь понад 160 країн і організацій, які демонструють власні інноваційні досягнення. Японія надала Україні безкоштовний простір для участі у виставці. Виставка триватиме до 13 жовтня 2025 року.

Всесвітня виставка є символом індустріалізації і відкритим майданчиком для демонстрації технічних і технологічних досягнень.

Перше Expo відбулася в Кришталевому палаці в Лондоні в 1851 році під назвою "Велика виставка робіт промисловості всіх націй". Вперше на цьому міжнародному форумі проаналізували результати Промислової революції. Ажіотаж довкола виставки був настільки величезним, що за шість місяців роботи на ній побувало понад 6 мільйонів людей.

З того часу Всесвітні виставки проводяться кожні кілька років у великих індустріальних містах світу.

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