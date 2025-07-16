Помер закарпатський художник і лавреат Шевченківки Володимир Микита

В Ужгороді 15 липня помер Володимир Микита, народний художник та класик Закарпатської школи живопису. Йому було 94 роки.

Про це повідомила Олена Юрченко-Микита, донька художника.

"Сьогодні з першою зіркою зійшла ще одна - душа нашого Нянька, нашого Дідика та Прадідика. Він назавжди залишиться з нами, у багатогранних образах своїх творінь. Кожна картина дихає ним. Спочивай з миром. Царствіє небесне…" – написала Юрченко-Микита.

Володимир Микита "Ягнятко»". Полотно, олія, колаж. 1969 рік. esu.com.ua

Володимир Микита народився 1 лютого 1931 року в селі Ракошино Закарпатської області. Один із класиків закарпатської малярської школи.

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Він заслужений художник України, народний художник України, член Національної академії мистецтв України та лавреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

Вчителями Володимира були корифеї Закарпатської школи живопису – Адальберт Ердель та Федор Манайло. Художник створив сотні робіт, які зберігаються в національному та художніх музеях по всій країні, а також у приватних збірках.

Володимир Микита "Озеро", олія на картоні. 1987 рік nt-art.net

Володимир Микита брав участь у обласних, всесоюзних та міжнародних виставках – Угорщина, Чехословаччина, Румунія, Франція, Італія, Кіпр, Болгарія, Японія, Філіппіни, Німеччина, Австрія, Канада. Він був учасник міжнародних бієнале: у 1963 році у Гельсінкі (Фінляндія), у 1974 році у. Кошіце (Словаччина) та 1984 році у Венеції (Італія).

З 2019 року у Мукачівському замку "Паланок" діє постійна виставка художника, а біля його майстерні є приватний музей Микити, де митець сам проводив екскурсії відвідувачам.