Помер закарпатський художник і лавреат Шевченківки Володимир Микита
В Ужгороді 15 липня помер Володимир Микита, народний художник та класик Закарпатської школи живопису. Йому було 94 роки.
Про це повідомила Олена Юрченко-Микита, донька художника.
"Сьогодні з першою зіркою зійшла ще одна - душа нашого Нянька, нашого Дідика та Прадідика. Він назавжди залишиться з нами, у багатогранних образах своїх творінь. Кожна картина дихає ним. Спочивай з миром. Царствіє небесне…" – написала Юрченко-Микита.
Володимир Микита народився 1 лютого 1931 року в селі Ракошино Закарпатської області. Один із класиків закарпатської малярської школи.
Він заслужений художник України, народний художник України, член Національної академії мистецтв України та лавреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка.
Вчителями Володимира були корифеї Закарпатської школи живопису – Адальберт Ердель та Федор Манайло. Художник створив сотні робіт, які зберігаються в національному та художніх музеях по всій країні, а також у приватних збірках.
Володимир Микита брав участь у обласних, всесоюзних та міжнародних виставках – Угорщина, Чехословаччина, Румунія, Франція, Італія, Кіпр, Болгарія, Японія, Філіппіни, Німеччина, Австрія, Канада. Він був учасник міжнародних бієнале: у 1963 році у Гельсінкі (Фінляндія), у 1974 році у. Кошіце (Словаччина) та 1984 році у Венеції (Італія).
З 2019 року у Мукачівському замку "Паланок" діє постійна виставка художника, а біля його майстерні є приватний музей Микити, де митець сам проводив екскурсії відвідувачам.