В Україні проведуть перший Національний тиждень читання нонфіку: як долучитися

З 2 по 8 вересня в Україні відбудеться перший Національний тиждень читання нонфіку. Його, як і Національний тиждень читання поезії цьогоріч започаткував Український інститут книги. Серед подій вже анонсували інсталяцію, акцію в соцмережах та подкаст.

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"Ми хочемо розпочати цю книжкову осінь із розмов, зокрема про український нонфікшн – магнетичний, цікавий, новаторський, такий, що викликає палкі дискусії, свіжий, необхідний. Усе це свідчить про наше зростання як нації, котра читає, попри велику війну, розпочату Росією", – розповіла директорка УІК Олександра Коваль..

Гаслом тижня нонфіку є вислів мовознавця та літературного критика Юрія Шевельова – "З історії незакінченої війни". Як розповіли в Інституті, саме ці слова обрали, щоб сфокусуватися на історичній літературі. Особливо це стосується нових видань, що з’являються на поличках книгарень та бібліотек під час повномасштабного вторгнення Росії попри усі небезпеки.

У візуальному оформленні використали орнаменти ще одного видатного українця, який зробив свій внесок як в науку, так і в мистецтво, — Василя Кричевського.

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Айдентика Національного тижня читання УІК

До Національного тижня читання експерти УІК створили каталог, з понад 300 назвами нового українського нонфікшну. Крім світової та української історії там зібрані біографії діячів, книги на бізнесову, мистецьку, гуманітарну тематику. Також декілька розділів присвячені науці, психології й саморозвитку.

Втім протягом тижня планують й тематичні події, що стосуються різних тем та напрямів нонфікшн літератури. Зокрема, на столичному KyivBookFest протягом 5-8 вересня проведуть офлайн-програму, присвячену тематичному тижню. Детальніше про неї можна прочитати тут.

Також на фестивалі відбудеться ініціатива #Військо_радить. Вона покликана, щоб показати читачам книги, які надихають українських захисників, зокрема й ветеранів. На офлайн-інсталяції будуть показувати різноманітні нонфік видання, в онлайні військовослужбовців запрошують долучитися до акції з хештегом "#Військо_радить".

"Книги нонфіку радитимуть ветерани, рядові солдати, генерали, парамедики та бойові офіцери. Важливо підкреслити, що нас захищають люди з різноманітними інтересами та прагненням до саморозвитку", – наголосили в УІК.

Декілька сторінок з нового каталогу УІК Декілька сторінок з нового каталогу УІК Декілька сторінок з нового каталогу УІК Декілька сторінок з нового каталогу УІК Декілька сторінок з нового каталогу УІК Декілька сторінок з нового каталогу УІК Декілька сторінок з нового каталогу УІК Декілька сторінок з нового каталогу УІК

Також протягом Тижня читання презентують новий подкаст про бізнесову літературу – "Сторінки успіху UA". В ньому українські лідери й лідерки думок ділитимуться своїми рекомендаціями.

Традиційно під час тематичного тижня з’явиться інтерактивна мапа з офлайн-активностями по всій Україні

Про Національний тиждень читання

З 16 по 24 березня в Україні відбувався перший Національний тиждень читання поезії. Він проводився за ініціативи Українського інституту книги та мав на меті привернути увагу до ролі поезії під час великої війни.

Протягом тижня провели низку подій: поетичних читань, зустрічей з поетами та поетками, конкурси віршів, онлайн-заходи та флешмоби. Також представили каталог української поезії, що складався з 4 розділів – "Поезія (з) війни", "Сучасна українська поезія", "Класика" та "Поетичні антології".