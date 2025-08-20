Нацполіція розслідує звинувачення актора Костянтина Темляка у домашньому насиллі

Національна поліція розпочала досудове розслідування щодо звинувачень актора Костянтина Темляка у домашньому насильстві.

Про це повідомляє "Лівий берег" з посиланням на відповідь від Нацполіції.

Досудове розслідування правоохоронці проводять за статтею 126-1 Кримінального кодексу України. У його рамках проводиться перевірка щодо можливих інших фактів правопорушень, зазначили у поліції.

Інформація про розслідування щодо звинувачень Темляка у розбещенні малолітніх – відсутня.

У чому звинувачують Костянтина Темляка?

Костянтин Темляк – актор театру і кіно, який працював у "Театрі на Подолі", знімався у багатьох українських фільмах та серіалах, зокрема "Кіборги", "БожеВільні", "Смак свободи", "І будуть люди", "Кріпосна", "Будинок "Слово": Нескінченний роман" тощо.

8 серпня Анастасія Соловйова опублікувала у соцмережах допис, в якому розповіла про багаторічне домашнє насильство з боку колишнього хлопця, актора і військового Костянтина Темляка.

Вона пояснила, що не могла розповісти свою історію 4 роки через сором і страх.

За словами Анастасії, вона регулярно зазнавала фізичного насильства з боку Темляка, він влаштовував їй емоційні "гойдалки", контролював, принижував, звинувачував у невірності та зраджував, а коли вона хотіла розірвати стосунки – "шантажував самогубством". На тлі пережитого у жінки розвинулися депресія та тривожний розлад.

Анастасія також розповіла, що мусила дотримуватись певних "правил", щоб уникнути агресії з боку чоловіка.

Костянтин Темляк публічно відреагував на звинувачення, визнавши, що "неодноразово дозволяв собі фізично зашкодити" Анастасії, штовхнути або стиснути руку до синця.

Чоловік додав, що в минулому мав ще кілька "дуже ментально нездорових стосунків", але перепрошував перед колишніми. Він додав, що готовий понести покарання за свої вчинки.

Утім після співачка Manita заявила, що Костянтин надсилав їй повідомлення сексуального характеру у 2023 році, коли їй було 15 років.

"Після двох років мовчання стосовно Костянтина Темляка я би дуже хотіла обговорити цю ситуацію. Наразі Настя дуже багато вам розповіла стосовно нього. В мене дуже велика з ним історія була. Мені було 15 років і я приїжджала час від часу до Києва, ходила в театр на Подолі, дуже мріяла стати акторкою і дружити з акторами. Тому що я неймовірно надихалася цими людьми.

Звичайно, як підліток, я дуже була зацікавлена в спілкуванні. Але, на жаль, відбулася така ситуація, що Костянтин виявив дуже багато уваги до мене. Костянтин розповідав, як би він хотів би мене в**бати, вибачте, у театрі. Наразі він вибачився, але чесно – це складно", – розповіла вона.

Після цього Костянтин написав співачці з вибаченнями.

Реакція суспільства

На звинувачення актора відреагувало чимало людей. Зокрема проєкт "Ебаут" видалив останню колаборацію з Костянтином Темляком, пояснюючи, що засуджують насильство.

Згодом інцидент окремо прокоментувала співведуча "Ебаут" Катерина Мотрич.

"Як виявилось, можна багато років працювати з темою насильства, говорити про нього та закликати не мовчати, але коли мова йде про людину, яку ти знаєш – потрібно трохи більше часу, аби усвідомити й прийняти масштаб проблеми.

Особливо коли раніше ця людина підтримувала тебе у важкі часи. Багато з того, про що стало відомо вчора, стало шоком. Я дійсно вірила що Костя був готовий прийняти відповідальність за свої вчинки.

Я хотіла висловити підтримку його бажанню понести відповідальність, А не знівелювати його насильницькі дії. Розумію, що це зчиталось геть не так", – написала Катерина в Instagram.

Ведуча "Ебаут" розповіла, що Костянтин Темляк був другом її чоловіка-військовослужбовця Юрія Феліпенка, і підтримував її після його загибелі.

Також Мотрич наголосила, що ніколи не підтримувала насильство.

Співачка Jerry Heil та Yarmak видалили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?", у якому зіграли пару закоханих Костянтин Темляк зі своєю дружиною.

Співачка стверджує, що при виборі актора для зйомок команда "не знала про його минуле".

"Будь-яке насильство – це жахливо. У світі, де стільки болю, ми не маємо множити його [...]

Ця робота не про конкретних людей. Ця робота про мільйони українців. Які проживають своє кохання на відстані", – написала співачка.

Колишню дівчину Темляка Анастасію Соловйову підтримали: Даша Астаф'єва, Наталя Денисенко, блогерка Даша Квіткова, Оля Полякова, ветеранка та письменниця Олена Герасим'юк та інші.

Водночас є ті, хто заступився за актора. Зокрема актор та телеведучий Олексій Суханов.

Він заявив, що не підтримує будь-яких проявів насильства, однак, на його думку, Костянтин Темляк усвідомив свої помилки та зробив із них висновки, тому не варто оцінювати його лише за минулими вчинками.

Українська кіноакадемія засудила вчинки актора та військовослужбовця Костянтина Темляка та закликала спільноту до публічного обговорення цієї проблеми.

На скандал щодо актора та військовослужбовця Костянтина Темляка також відреагували в "Театрі на Подолі", де актор грає з 2017 року. Там зазначили, що дізналися про факт насильства одночасно з громадськістю.

"Костянтин зарекомендував себе як відповідальний та працьовитий актор, жодних нарікань від колег не надходило", – написали в театрі.

Проте також зазначили, що їхній театр завжди "декларував гуманізм, рівноправність та повагу до особистої гідності".