Актора Темляка звинуватили у домашньому насильстві та інтимному листуванні з 15-річною дівчиною

Українська фотографка Анастасія Соловйова заявила про пережите домашнє насильство з боку актора "Театру на Подолі" та військовослужбовця Костянтина Темляка.

Про це вона написала у своєму Instagram, пояснивши, що не могла розповісти свою історію 4 роки через сором і страх.

Після цього 17-річна співачка Manita розповіла, що Темляк писав їй повідомлення сексуального характеру, коли їй було 15 років.

Сам актор визнав, що вдавався до домашнього насильства, але заявив, що перепросив у всіх жінок, з якими мав "нездорові" стосунки, і готовий понести покарання.

Що сталося?

8 серпня Анастасія Соловйова опублікувала у соцмережах допис, в якому розповіла про багаторічне домашнє насильство з боку колишнього хлопця, актора і військового Костянтина Темляка.

"Мова піде про Костянтина Темляка – актора "Театру на Подолі", волонтера, представника української культури, військового та люблячого чоловіка своєї дружини. Саме таким його бачить суспільство. Але я вам відкрию іншу сторону. Костянтин Темляк – тиран, аб’юзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин "людина".

"Чоловік", який неодноразово підіймав на мене руку (як виявилось згодом, не тільки на мене), звинувачував у зрадах, контролював, руйнував мою психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності навколо, і кожен день ламав мене як особистість", – написала жінка.

За словами Анастасії, вона регулярно зазнавала фізичного насильства з боку Темляка, він влаштовував їй емоційні "гойдалки", контролював, принижував, звинувачував у невірності та зраджував, а коли вона хотіла розірвати стосунки – "шантажував самогубством". На тлі пережитого у жінки розвинулися депресія та тривожний розлад.

Анастасія також розповіла, що мусила дотримуватись певних "правил", щоб уникнути агресії з боку чоловіка.

Під забороною було спілкування з іншими чоловіками – "навіть на роботі, навіть просто привітатись", одяг мав бути максимально закритим – "ніяких речей вище коліна, ніяких відкритих плечей".

Фотографка каже, що не могла викладати у соцмережі знімки, де видно її тіло, а згодом – навіть світлини з обличчям.

Анастасія Соловйова

"Щоранку я мала "зчитувати" його настрій, щоб знати, можна сьогодні жити чи краще мовчки тремтіти в кутку. Мій телефон, мій комп’ютер – це були його речі. Він міг читати листування, перевіряти, що я дивлюсь, з ким і коли переписуюсь (почалось все на карантині, коли ми були 24/7 разом).

Я мала бути вдома до опівночі, і кожна хвилина запізнення (навіть до опівночі) – це допит: "Де була? З ким? Ти мені зраджуєш?" – після цього істерика. Мала віддавати йому весь свій час. Інакше – звинувачення в зрадах. Я навчилась контролювати не лише слова, а навіть інтонацію і міміку. Один "не такий" погляд, і починалась сварка. Я постійно мусила щось "доводити". Його улюблена фраза: "Клянись". Бо без "клятви" я автоматично ставала брехухою. Я мала казати, що я неправа, навіть коли це було не так, щоб він заспокоївся", – написала жінка.

Фотографка опублікувала скріншоти листування, де актор принижує її, а потім просить про "другий шанс", а також зазначила, що інші колишні партнерки Темляка мали схожий досвід у стосунках з ним.

"Я довго не могла вирватись. Це не сталось раптово. Це було, як повільне пробудження після глибокого сну – коли ти спочатку не віриш, що це був кошмар. А потім починаєш бачити правду. Жорстку, неприємну, але справжню. І я хочу, щоб цю правду бачили не тільки я, а й інші – ті, хто досі не уявляє, хто насправді стоїть перед ними. Такі люди не змінюються, вони удосконалюють свої навички маскування", – пише Анастасія.

Дівчина додала, що має серйозні проблеми зі здоров’ям і не впевнена, чи зможе повністю вилікуватися.

"Пішов п’ятий рік, як я борюсь кожен день з тривожним розладом та депресією, яка вже хоча б накатує хвилями, а не залишається зі мною постійно (…)

Параноя, нав’язливі думки, іпохондрія, тривога, постійна дереалізація та деперсоналізація мене зводили з розуму", – йдеться у дописі.

Відповідь актора

Костянтин Темляк публічно відреагував на звинувачення, визнавши, що "неодноразово дозволяв собі фізично зашкодити" Анастасії, штовхнути або стиснути руку до синця.

"У моєму житті був страшний період, коли я був зовсім не тією людиною, якою хотів би бути, – якою, як виявилось, є насправді. Мені дуже соромно за свою слабкість, свою недорозвиненість в той період. Я готовий понести за це юридичну (якщо є ґрунт для заяви у поліцію) і моральну відповідальність", – написав актор.

Чоловік додав, що в минулому мав ще кілька "дуже ментально нездорових стосунків", але перепрошував перед колишніми.

"Мені неймовірно соромно за те, якою людиною – як партнер – я був у минулому. Проте я неймовірно вдячний моєму найближчому оточенню і собі за те, що знайшов у собі сили пропрацювати хвороби у своїй голові, позбутися звичок, які робили мене бидлом із обмеженою здатністю мислити, і стати тим, ким я є тепер", – додав Темляк.

На відео актора відреагувало чимало відомих людей – деякі з них спершу підтримали його "вибачення".

Зокрема, співведуча проєкту "Ебаут" Катерина Мотрич висловила підтримку Костянтину під його дописом, але потім видалила коментар.

Нові свідчення

Manita

Після допису Анастасії Соловйової до неї звернулися інші жінки, які скаржилися на насильство з боку Темляка.

Зокрема, співачка Manita заявила, що Костянтин надсилав їй повідомлення сексуального характеру у 2023 році, коли їй було 15 років.

"Після двох років мовчання стосовно Костянтина Темляка я би дуже хотіла обговорити цю ситуацію. Наразі Настя дуже багато вам розповіла стосовно нього. В мене дуже велика з ним історія була. Мені було 15 років і я приїжджала час від часу до Києва, ходила в театр на Подолі, дуже мріяла стати акторкою і дружити з акторами. Тому що я неймовірно надихалася цими людьми.

Звичайно, як підліток, я дуже була зацікавлена в спілкуванні. Але, на жаль, відбулася така ситуація, що Костянтин виявив дуже багато уваги до мене. Костянтин розповідав, як би він хотів би мене в**бати, вибачте, у театрі. Наразі він вибачився, але чесно – це складно", – розповіла вона.

Після розголосу актор написав підлітці:

"Привіт, в контексті усіх подій, які відбуваються в інстаграмі, я хотів би вибачитись перед тобою, якщо колись міг тебе чимось образити.

Я дуже ціную свою сім’ю зараз. Я дуже хотів би, щоб на мене ніхто не ображався. Пробач на мене, якщо я міг тебе образити".

Зрештою, на скандал відреагували творці проєкту "Ебаут", з якими співпрацював актор:

"Жодних ані пояснень, ані виправдань такої поведінки бути не може. Ми завжди рішуче засуджували насильство і закликали людей, які з ним стикаються, не мовчати про це. Людина, що коїть чи коїла насильство, щонайменше мусить стикнутися з відповідальністю за це і прийняти наслідки.

Чи знали ми все це, коли разом з партнерами запрошували Костянтина зніматись в рекламі? Не знали. Переконані, що цього не знали багато інших людей, які співпрацювали з ним як з актором. Ми подібної співпраці з ним більше не плануємо у жодному прояві".

Реакція на сторінці "Ебаут" з'явилася вже після того, як Анастасія опублікувала свідчення про інтимну переписку актора з 15-річною дівчиною.

На розповіді про пережите насильство відреагувала співачка Jerry Heil – Костянтин Темляк з’явився в її кліпі на спільну з виконавцем Yarmak пісню "З якого ти поверху неба?".

Артистка заявила, що музичне відео видалили. Водночас вона стверджує, що при виборі актора для зйомок команда "не знала про його минуле".

"Будь-яке насильство – це жахливо. У світі, де стільки болю, ми не маємо множити його [...]

Ця робота не про конкретних людей. Ця робота про мільйони українців. Які проживають своє кохання на відстані", – написала співачка.

Довідково: Костянтин Темляк – актор театру і кіно, який працював у "Театрі на Подолі", знімався у багатьох українських фільмах та серіалах, зокрема "Кіборги", "БожеВільні", "Смак свободи", "І будуть люди", "Кріпосна", "Будинок "Слово": Нескінченний роман" тощо.

Також нещодавно він з’явився у промо колаборації Ebaut та German Apparel.

Примітка: текст оновлено. Додано реакцію співачки Jerry Heil.