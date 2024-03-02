Екранізація манґи, ремейк "Містер і місіс Сміт" та пригоди космонавтки: найцікавіші серіали березня

Цього місяця до п'яти з семи серіалів нашої добірки доклалися виробники зі Сполучених Штатів. Це означає лише те, що американських виробників більше, вони добре розуміють аудиторію і можуть виробляти якісні зразки продукції. А також, що їхні відеосервіси працюють більш активно, "доставляючи" глядачам продукти швидше і на більшу територію. Це все важливо, і стосується не так бізнесу, як владарювання: "доступ" до електорату – одна з головних ознак можливості впливу. А кіно, як ми знаємо – "найважливіший з видів мистецтва".

Наприклад, саме через кіно корейці (як в "Парадоксі убивці") ведуть полеміку з суспільством про право на помсту – хто це право має? А японці (як в "Тихій службі") питають у себе і всього світу – може вже досить тримати Японію в чорному колі відповідальності за масові вбивства майже столітньої давнини? Американці через серіали призвичаюють суспільству до нових суспільних норм, нових поглядів на відомих людей, і готують до нових наукових проривів.

Цікавих знахідок!

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Містер і місіс Сміт (Mr. & Mrs. Smith)

Показ: Amazon Prime , США – Велика Британія

Не надто високий рейтинг серіалу (6,9) зумовлений розчаруванням глядачів, які не побачили копії однойменного фільму з Бредом Піттом і Анжеліною Джолі. Втім, дует Дональда Гловера і Майі Ерскін створює дещо нове і цікаве, де органіка між героями – афроамериканцем і американською японкою – не очевидна, вкладаючись в жанр комедії положень. Екшн тут, хоч і присутній у кожній серії, не є чистим, з комічними нотками, таким чином підкреслюючи кумедну несерйозність ситуації.

Пара найманих вбивць, працюючи на таємничу "розвідувальну" організацію, складена за вимогою роботи, але з часом стає справжньою, з притаманними парам сексом, вибором килима, поїздкою на курорт і сварками. З’ясування стосунків метафорично і реально переходить в застосування сили, зброї і бажання вбити одне одного. Все як у всіх. Тільки з використанням пістолетів, рушниць і автоматів. І, час від часу, трупів, які потрібно розпилювати і ховати. Родзинкою в кожній із 8 серій є присутність зірок в епізодичних ролях – Джона Туртурро, Пола Дано, Рона Перлмана та ін.

Гарно!

Парадокс убивці (A Killer Paradox)

Показ: Netflix , Південна Корея

Меланхолійний студент, так-собі-працівник і невдаха у випадковій нічній бійці, відбиваючись, вбиває нападника. А за кілька днів поліцейські з’ясовують, що вбитий – сам серійний вбивця. Вже з цього можна було б зробити фільм чи серіал на кшталт "злочину і покарання". Але так просто – це не про корейців.

Герой дико мучиться і проходить п'ять стадій самозречення-прийняття, щоб ще через кілька днів знову випадково вбити. І знову вбиває вбивцю!.. Сам по собі такий сюжетний поворот – оригінальний, без опертя на щось інше. Та корейці йдуть ще далі, вибудовуючи лінію на кшталт знаменитої серії фільмів 70-х років "Жага смерті" з Чарльзом Бронсоном, при цьому переплітають трилер з містикою.

"Є така штука – доля, називається, – каже один з героїв. – Деяким людям випадає перетнутися". Але перетинаються вони через специфічне відчуття студента, здатного "чути" вбивць. Додаткові, звичні у корейців - теми відповідальності поліції та держави, і значення життя кожної людини. "Люди не просто жертви чи нападники, вони ще просто люди".

Дуже!

Гало – 2 ( Halo )

Показ: Paramount +, США

Колись серіал "Бойовий крейсер "Галактика" передав трон жанру "космічна опера" серіалу "Експансія", але після її завершення жанр відчайдушно потребує спадкоємця, і "Гало" виказує свої претензії. Тут не без поганої вівці – є пафос і сучасна пропаганда. На жаль.

Але патетичні промови та соціальні питання, на щастя, не головне в ньому. Головне – хитросплетіння сюжету, схожого до "...Галактики", де раса Ковенанта за будь-яку ціну хоче знайти таємничі артефакти, ключі до райського світу, - паралельно з цим ще й знищити расу людей. Морпіх і спартанець майстер Чіф (Пабло Шрайбер, "Американські боги") знаходиться в дивовижній суперпозиції – він є найсильнішим з-поміж морпіхів і становить реальну загрозу расі агресорів, та його не можна вбивати, бо він має містичний зв’язок з артефактами. Творці "Гало" не надто піднімають інтелектуальний рівень серіалу, втримуючи його в межах вимог однойменної комп’ютерної гри, і бої людей з інопланетянами виглядають епічною фантастикою.

В межах жанру – це цікаво і захопливо. Що й було потрібно довести.

Тиха служба (The Silent Service)

Показ: Amazon Prime , Японія

Один з найбільш несподіваних серіалів, створених на основі манґи і куплений американським стрімінгом (попри те, що в ньому за сюжетом США виступає агресором).

Атомний підводний човен нового покоління, таємно будований японцями і американцями, хитро викрадають японці, з повоєнних часів без права мати атомні човні, тим паче, атомну зброю. Але капітан робить "хід конем", об’являє човен територією нової країни і пропонує укласти договір з Японією. США хоче знищити човен, але ж є небезпека, що на борту – ядерні боєголовки.

Певна наївність серіалу переважується серйозною роботою режисера та високоякісними спецефектами. А ще кидається в очі військово-політична напруга, виведена ледь не однією з головних проблем, означена в серіалі закидом США про їх "вигляд світового жандарма". І це зараз, коли світовим агресором реально є росія, а потенційно – Китай! Якщо опустити цю недоречність, зрозумілу з нашого боку, то залишиться звернути увагу на очевидну оригінальність історії – тут шантажують задля досягнення миру, а не розв’язання війни.

Новий погляд ( The New Look )

Показ: Apple TV +, США

Це по-справжньому новий погляд на істеблішмент французької моди часів Другої світової – Крістіана Діора, Коко Шанель, Люсьєна Лелонга та інших модельєрів Франції, які співпрацювали з нацистами під час окупації.

Але як вони співпрацювали? Хтось шив плаття для святкових торжеств, хтось, як Діор, прагнув врятувати свою сестру з лап СС, підкуповуючи і німців, і французів, а Коко й поготів намагалася закінчити війну, виконуючи завдання Вальтера Шелленберга, бригадефюрера СС і керівника воєнної розвідки Німеччини – зустрітися в Мадриді з Черчілем 1943-го року, і домовитися про перемир’я.

Хаос ситуації, жах війни і дещо інший, ніж завжди, нефранцузький бік французів – з жорстокістю і подвійними стандартами, – це "Новий погляд", 10-серйний серіал, який завершиться аж на початку квітня. Прекрасні ролі Бена Мендельсона (Діор) і Джона Малковича (Лелонг), але головна, брильянтова, роль у Жульет Бінош (Шанель). Вона грає рвучку, істеричні, полум’яну жінку, повну енергії та шарму, здатну запалити й юних красунчиків, і досвідчених офіцерів.

Цілком нове!

Сузір’я ( Constellation )

Показ: Apple TV +, США – Велика Британія – Франція

Один з найрідкісніших прикладів у сучасному серіалотворенні в жанрі наукової фантастики. Тут немає пафосу (як у "Фундації"), немає розжовування (як в "Загублених в космосі"), аби всі зрозуміли все.

Історія 8-серійного "Сузір’я" стосується космонавтки Джо Ерікссон (Нумі Рапас, "Дівчина з татуюванням дракона"), яка рік пробула в космосі на орбіті, змогла вижити після аварії на Міжнародній космічній станції, і повернутися на Землю. Але повернулася вона дещо іншою. І тут справа тепер в тому, щоб їй самій з’ясувати – вона бачила галюцинації раніше в космосі і тепер на Землі, чи це зовсім не галюцинації?

Заснований на наукових теоріях про елементарну частинку, яка проявляється лише тоді, коли хтось на неї подивиться, серіал балансує між драмою окремої людини і містичною, загадковою фантастикою. Відходячи від теоретизувань чистої науки, як було у фільмі "Диспут" 1990 року, творці зосередилися на конкретних питаннях із життя людини, що зазнала впливу космосу. І відповіді не такі прості, якщо взагалі можливі.

Складно, але шалено інтригує!

Сьоґун ( Shogun )

Показ: Hulu / FX / Disney +, США

1600 рік н.е. Англійський протестант Джон Блекторн (Космо Джарвіс, "Гострі картузи") пливе до Японії, паралельно разом з командою "зачищаючи" всі католицькі поселення. Те ж саме він хоче зробити і на "варварських", на його думку, островах, де є католики і варвари. Втім, він потрапляє в акурат в складну, хитру і довгу гру місцевого князя Йоші Торанаґа (Хіроюкі Санада), який скоро стане майбутнім сьоґуном, і забезпечить своєму роду найдовше владарювання в Японії на майже 300 майбутніх років (насправді мова про рід Токуґава).

Це другий серіал-екранізація однойменної книги-бестселлера Джеймса Клавелла, військовополоненого за Другої світової в японському таборі на острові Ява. Але ця екранізація настільки ж масштабна і предметна, як і сама книга, оцінена в 80-х роках "віртуальною енциклопедією японської історії та культури". Візуально дорогий, драматургійно і детально прекрасно поставлений, "Сьоґун" предметно і болюче показує проблеми минулого, де питання варварства – ми чи вони? – питання цивілізаційне.

Полемічно, але варто уваги!

Кому не вистачило, є ще що запропонувати. 6-й сезон британського документального серіалу "Формула 1. Жени, щоб вижити", 1-й сезон японського "Ніндзя Кімуї" для любителів аніме, 2-й сезон американської кримінальної драми "Поліція Токіо" і дебютний південно-африканський трилер про серійного вбивцю "Злови мені вбивцю".