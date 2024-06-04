Драма у мультивсесвіті, вразливість підлітків та дві історії про корейських поліцейських: найцікавіші серіали червня

В одному з найбільш топових серіалів місяця, "Темній матерії", герой додумується, як в коридорі з мультивсесвітом можливо відшукати добрий світ – подумати про добре!

От і нинішній перелік для перегляду є таким собі добрим списком найкращих серіалів (на нашу думку).

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Завіса (The Veil)

Показ: Disney +/ Star + , США

АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО

Нехай вас не зупинить помірний рейтинг в 6,5 з 10. "Завіса" варта уваги вже тому, що тут, вряди годи, міняються правила і сценарій ведення політичного трилера про терористів та спецслужби.

Головна героїня, Імоджен (Елізабет Мосс, "Високогірне озеро"), агентка МІ-6, зізнається тій, за ким слідкує, у своїй роботі на спецслужби Британії та США. І все – для зближення з нею, для створення контакту, приязні і, врешті, для отримання потрібної інформації. З цього починаються фантастичні ігри в котиків і мишеняток.

Фантастичні, бо, з одного боку, важкого собі уявити, як одна агентка може дурити голови одночасно британським, американським і французьким агентствам, а з іншого, бо це віртуозно збалансовані ігри, захопливі та справді оригінальні. І ми дякуємо за це сценаристу і шоураннеру Стівену Найту ("Табу", "Гострі картузи"). А ще акторці Елізабет Мосс, яка емоційна, експресивна, артистична і різноманітна – прекрасна!

Аварія (Keuraesi)

Показ: Disney +, Південна Корея

АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО

Чергові унікальні ідеї в корейському серіалі, байдуже, що серіал про поліцейських, де жанрово, здається, нового вже нічого не може бути: в 1-й серії злочинець придумує наживатися на страхових виплатах, нібито випадково збиваючи старих людей, в яких уже нема родичів; в 2-й – злочинці зробили на повороті мокру дорогу, для містичності в нічний час випускаючи перед машинами чоловіка в білому, схожого на привида... І так в кожній серії, засновуючись на реальних випадках винахідливих правопорушників з Південної Кореї.

Disney міцно зав’язався з корейськими виробниками, йдучи голова в голову з Netflix, але випереджаючи Amazon. Ще минулого місяця був випущений науково-фантастичний "Без крові", а цього вже вийшов історично-політичний "Дядько Самшік" і тепер "Аварія", яка урізноманітнює жанри, до поліцейського додаючи екшн і комедію. А ще – дотепність і сміливість в деталях.

Тренд.

Темна матерія ( Dark Matter )

Показ: Apple TV +, США

АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО

Несумнівний дарунок любителям наукової фантастики, де поєднані серіали "Вир світів" кінця 90-х і "По той бік" 2019-го року. Йдеться про мультивсесвіт, одну з улюблених іграшок-заморочок літератури і кіно, поширеної серед масового глядача мультипопулярними "Месниками".

У світі "Темної матерії" вчений Джейсон Дессен (Джоел Едгертон) викрадає іншого Джейсона Дессена, з паралельного виміру, і переносить у свій. Ціль проста – він хоче виправити помилку, зроблену багато років тому. От тільки перенесений Джейсон не згодний з таким варіантом розвитку подій.

Екранізація титулованого роману Блейка Кроуча поставлена ним же самим, що сенсаційно дає можливість побачити на екрані саме те, яке є в першоджерелі. Початкові серії вказують на бажання сподобатися всім, настільки все розтовкмачується, але це не псує процесу споглядання за пошуками героєм того самого, "свого" світу.

Кайф присутній.

За межами (Outer Range)

Показ: Amazon Prime , США

АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО

1-й сезон "За межами" не мав великого рейтингу, бо був повільний і залишив питання – звідки на ранчо фермера Рояла Ебботта (Джош Бролін) "діра часу", чому така загадкова і всезнаюча Отам (Імоджен Путс) і за що Рояла ненавидить Вейн Тіллерсон (Вілл Паттон)?

2-й сезон майже всі відповіді надав, а історію ще більше закрутив, збільшуючи кількість людей, що пройшли крізь "діру часу", надаючи часу нашому невизначеності, складності й загрози. "За межами" набув значних розмірів, і тепер можна за кількістю сюжетних ліній і жанрових ознак порівнювати його одночасно і з американським вестерном "Йеллоустоун" Тейлора Шерідана, і німецькою науковою фантастикою "Темрява" Барана бо Одара. Власне, серіал ускладнився, бо ввів до драматичних історій в середині родини Ебботтів зовнішні історії – лезбійську родину індіанок, месіанство Тіллерсонів і відповідальність американців за минуле.

Зріз сьогодення.

Зло-4 ( Evil )

Показ: Paramount +, США

АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО

Головний містико-детективний серіал в Штатах продовжує вже 4 сезон поспіль балансувати на межі науки і християнства, скептицизму і віри, комедійності та серйозності. Як вдається втримати цю незрозумілу рівновагу – одному Богу відомо.

Поєднання "Омена" з "Мисливцями на привидів" створює продукт настільки ж адекватний, як і гостросюжетний та інтригуючий. Головна героїня, повна жовчі та скепсису Крістен (Катя Херберс, "Проект "Мангеттен") дізнається, що вкрадена її яйцеклітина запліднена чоловіком, який тепер каже про народження з неї через 38 днів антихриста.

А в цей час збираються запускати прискорювач частинок, де в ангарі знайшли бездонну діру. Інший головний герой, священник Девід (Майкл Колтер, "Люк Кейдж"), бачить видіння з янголом і пророцтвом про кінець світу через 38 днів. Третій герой, фізик Бен (Асіф Мандві), бачить чудовиськ... І це не все.

Але все – дражливе і з мурахами на шкірі.

Зв'язок ( Keoneksyeon )

Показ: SBS , Південна Корея

АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО

В останні дні травня вийшов другий серіал за авторства молодого режисера Кім Мун-кіо ("Вагонетка" на Netflix), і схоже це – хіт.

Поліцейська драма в кращих корейських традиціях – складна і серйозна, чіпляє драми особисті та суспільні, сполучаючи гострі й часто вживані теми корупції у верхніх ешелонах влади, кумовство і засилля наркотиків. У "Зв’язку" це все утворює один переконливий клубок життя.

Головний герой, поліцейський відділу боротьби з наркотиками, Чан Дже-кьон (Чі Сон, "Диявольський суддя"), переслідуючи керівника банди, несподівано зустрічається з колишнім другом, що його колись зрадив, і однокласниками, які тепер стали знаними людьми, прокурорами. Друга вбивають, а Чан виходить на ланцюжок продавців потужного наркотика, перетворюючого людей ледь не на зомбі.

Серіал матиме 16 серій, а його показ розтягнеться до середини липня.

Збори (The Gathering)

Показ: Channel 4, Велика Британія

АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО

Приклад нашим виробникам, як у малій формі міні-серіалу знімати про підлітків в їхній пубертатний період, коли школа, батьки і стосунки з протилежною статтю рвуть людину в різні боки, немов лебідь, рак і щука. І, звісно, все доходить до ексцесу.

"Збори" починаються з фіналу – нападу на дівчину з метою її вбити. Хто міг це зробити розповідається у вигляді флешбека на 6 серій. Тут кожний з хлопців, дівчат та їхніх батьків, мешканців Ліверпулю, мають свої проблеми і таємниці, намагаючись їх приховати чи вирішити не завжди прийнятним чи моральним способом.

Одна мати, щоб її донька, акробатка, потрапила на чемпіонат, пересилає тренерці відео заборонених вправ про доньчину конкурентку. А та конкурентка просто любить паркур, і зависає вечорами з тусовкою їй подібних любителів. Натомість сама акробатка приховує панічні атаки і свою вразливість. А навколо – всі так само вразливі.

Дуже чутливо!

Кому не вистачило серіалів, пропоную ще кілька: шотландську кримінальна драму "Ребус" про горе-поліцейського; корейський історичний і політичний серіал "Дядя Самщик" про корупцію та вибори в Кореї 60-х років; мексиканську драму "Хто його убив?" про вбивство в 90-х роках найпопулярнішого в тих часах телеведучого комедійного шоу.