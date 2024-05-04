Нуар з Коліном Фарреллом, нідерландська королева Максима та документальна драма про теракти в Іспанії: добірка найкращих серіалів травня

Минулого місяця ми пропустили шедевр підліткового серіалу, чергову екранізацію Астрід Ліндґрен шведську "Роню, доньку розбійника" – нам прикро. Тепер можемо лише зазначити це. Натомість, нагадуємо, що особливі речі потребують пошуку. Бо такі очевидні зірки, як "Фоллаут" від Amazon Prime, не потребують вказівки – їх видно, немов Велику Ведмедицю: чимало ложок гумористичності в стилізований під Америку 50-х постапокаліпсис зробили свою позитивну справу – дарунок любителям комп’ютерної гри і серіаломанам.

А от новозеландське "Темне місто. Чистильник" мало помітне через свою географічну віддаленість і не очевидну яскравість. Як й іспанське "Побачимося в іншому житті". Чи американський "Обраний". Та й голландську "Максиму" не так просто роздивитись. Тож – пропонуємо до уваги!

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Темне місто. Чистильник (Dark City The Cleaner)

Показ: Sky Go, Нова Зеландія

Певно, цей серіал може виграти (поки що) в конкурсі на звання "найбільш неординарного серіалу року". І справа навіть не тільки в додатку комедійності до жорсткого трилеру про серійного вбивцю. І навіть не в тому, що серійний вбивця працює прибиральником в поліційному відділку. А в тому, що на серійного вбивцю виходить психічно неврівноважена жінка, якій просто цікаво спостерігати за його вбивствами.

Втім, навіть все це не є завершенням викрутасів сюжету: потрійне сальто з потрійним піруетом – це поява наслідувача вбивці, і те, як вбивця починає шукати іншого вбивцю, нахабно відбираючого в нього "славу". Це і кумедно, і несподівано, і страшно, а загалом непередбачувано і тому шалено захоплююче. Подякуємо за це сценаристу Полу Кліву, новозеландському письменнику, якому довірили адаптувати у 6 серій його ж бестселлер 2006 року видання. Література в серіалі – браво!

Шугар (Sugar)

Показ: Apple TV+, США

Спроба погратися в оновлення форми нуару з прямими відсилками до нього: розслідування приватного детектива Джона Шугара (Колін Фаррелл) щодо зникнення онуки мільйонера перемежоване вставками з класичних чорно-білих фільмів 40-50-х років. Тобто перед нами чистий детектив, але глядачеві пропонується чи-то ностальгія за минулими часами кіно, чи-то формальна мистецька гра, зрозуміла, зважаючи на одного з режисерів 8-серійного серіалу Фернандо Мейрелліша ("Місто Бога").

Закадровий голос героя, його стилістична подібність до Хамфрі Боґарта, брудні таємниці мешканців Голлівуду і таке решта. Хіба що Фаррелл красивіше за Боґарта, а історія його героя пересипана контактами зі спецслужбами. Попри нешвидкий темп оповіді серцебиття весь час збільшується через сюжетні повороти, за якими схована таємниця, і не тільки таємниця зниклої онуки, а й самого детектива. Хто він? Що з ним? Цікаво.

Побачимося в іншому житті (Nos vemos en otra vida)

Показ: Disney+, Іспанія

"Побачимося", – ввічливо каже іспанський хлопчина марокканцю, якого тільки що віз з цілою купою динаміту. "Так, в цьому житті чи в іншому", – відповідає той, хто за лічені дні використає динаміт в найбільшому теракті в Іспанії 11 березня 2004 року. Тоді на приміському вокзалі Мадрида в десяти вибухах постраждало 2 тисячі людей і майже 200 загинуло (двоє з них – українці).

Серіал від Disney+ – це унікально препарований документалізм, в художньому вигляді доводячи до мурашви по тілу. Нам показують події перед вибухами - іспанців, які допомагали марокканцям без питань "а для чого ж вам така кількість вибухівки?", – події після вибухів і через 9 років, коли вийшов на волю засуджений водій. "Мені не шкода, що я зробив, мені шкода, що сталося", – каже він, ніби не розуміючи свою причетність до злочину. Це і все решта він розповів 2014-го року в інтерв’ю, на якому й засновується серіал.

Франклін (Franklin)

Показ: Apple TV+, США

Задоволення від "Франкліна" – це задоволення інтелектуальне, контекстуальне, історичне та естетичне. Бо це добре прописана мало відома історія про те, як Бенджамін Франклін, один з отців-засновників Сполучених Штатів, в найбільш вразливий момент їх заснування, 1776 року прибуває до Франції для отримання фінансової та військової підтримки США в боротьбі з Британською імперією.

І ця історія надзвичайно нагадує теперішню історію України в її боротьбі з російськими загарбниками. Казуїстика політичних перемовин з французьким королем та його радниками – те ж саме, що зараз мають українські дипломати. Здібності, чудово втілені Майклом Дугласом в американському неофіційному представникові, є саме тими, що потребують українці в переговорах з тепер сильними американцями. Словом, серіал про інтелект, прозорливість, такт і чоловічий шарм, – про якості, здатні досягти поставлених цілей. Блискуче!

Захоплення рейсу 601 (Secuestro al vuelo 601)

Показ: Netflix, Колумбія

Ліворадикальні революціонери викрадають літак... Але, крім вимог про звільнення своїх ув’язнених колег, вимагають ще й гроші. Менеджер авіакомпанії вирішує стати директором, і влаштовує з викрадачами справжні торги. При цьому хоче напитися, та стикається з протидією секретарки: "У своїй безмежній мудрості ви не уявляєте, скільки дурниць говорите і забуваєте, але сьогодні я вам дозволю... ковток".

Одна стюардеса ридає і приговорює: "Я ще не бачила моря!". Інша жалкує, що зайшла на літак, бо воліла тільки вражень. Третя ж думає про своїх дітей, хоча стюардесам в Колумбії в 60-х роках було заборонено мати дітей. Вишенька на торті – резюме про життя від командира літака викрадачу з револьвером: "Треба рано вставати, й служити п’ять років у повітряних силах... А зброя в твоїх руках для тих, хто не встає рано". Оригінально!

Обраний – 4 (The Chosen)

Показ: CW Network, США

Після довгих зйомок і дистриб’юторських перепитій, нарешті вийшов 4-й сезон цього безпрецедентного серіалу. 3 його попередні сезони, незважаючи на свою суто біблійну, християнську складову, підкорили весь світ. Він має найбільші глядацькі і кінокритичні рейтинги, а кількість його переглядів перевищує показники всіх решта.

І новий 8-серійний сезон продовжує в тому ж дусі і формі: історії про Ісуса Христа, його апостолів та його проповіді, позбавлені звичної для цього містики, натомість повні простого людського ґатунку, де є місце побуту і гумору, а лакуни, що мають місце в Євангеліях Нового заповіту, заповнюються логічними і життєвими моментами.

Тут Петро є накачаним чоловіком, Ісус – жартівником, тому релігійне стає загальнодоступним. Страта Івана Хрестителя викликає справжні сльози, а випадок з римським воїном, який повірив в Ісуса і його син одужав, примушує задуматися. Високий клас!

Максіма (Maxima)

Показ: Videoland, Нідерланди

Голландський варіант серіалу "Корона" так само поєднує минуле з сьогоденням, а любов – з політикою. Втім, "Максіма" не настільки похмура й епічна, хоча зйомки проходили в США, Бельгії, Іспанії та Нідерландах. Бо ж головна героїня, аргентинка Максіма (Дельфіна Чавес), що працює в Нью-Йорку, де на одній вечірці зустрічається і починає стосунки з голландцем Вільямом (Мартін Лікемейер), як виявляється корон-принцем Нідерландів.

Романтична і красива love story робить звичний для подібного сюжету поворот до трилеру і драми з переслідуванням папараці й вивченням минулого героїв. Тут спливає інформація про батька героїні, міністра за часів уряду генерала Відели з його геноцидом власного народу, і серіал набуває більшого значення, але зберігає дивовижний баланс між історичною та ситуаційною серйозністю, красою й любовними утіхами закоханих. Рекомендується усім любителям легкого ігристого вина.

Кому не вистачило серіалів, і хочеться ще чогось цікавенького, пропонуємо французьку псевдодокументальну чорну комедію "Фіаско" про карколомні зйомки кіно, неоднозначний американський трилер "Симатик" про засланого агента комуністичного В’єтнаму, масштабний корейський перед(пост)апокаліпсис "Прощавай, Земле" про очікування падіння метеориту або іспанський трилер "Грішний", що є продовженням серіалу 2021 року "Парот".