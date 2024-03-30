Англійський герцог, іспанська королева, французька богиня помсти: найцікавіші серіали квітня

Певно, британських "Джентльменів" вже подивилися всі, але ми не можемо їх пропустити і не дати рекомендації для тих випадкових щасливців, які цей серіал чомусь не подивилися, і він їх очікує, немов десерт. Американо-китайська "Проблема трьох тіл" – теж з розряду зрозумілих порад, бо широко розрекламована, хоча вона і не матиме 100% позитивних відгуків глядачів.

А от американське "Полювання на вбивцю" і надто шведська "Вероніка" – це топові серіали місяця, кращі у своїх жанрах, а відтак радість їх любителів. Плюс даємо ще іспанський і австралійський зразки серіалотворення. Як і обіцяли: продовжуємо представляти світ в одній збірці!

Радості!

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Джентльмени ( The Gentlemen )

Показ: Netflix, Велика Британія – США

Негайна премія виробу Ґая Річі – задоволення місяця! Бо режисер настільки смачно зготував нову страву (8-серійний серіал) з уже відомих інгредієнтів (однойменного фільму), що й не згадаєш, хто таке коли-небудь робив.

Справа саме в поєднанні сюжетних лініях і драматичних ситуаціях. Новий герой, військовий, прямо із зони бойових дій, повертається додому, щоб поховати батька і несподівано успадкувати титул герцога, ненависть старшого брата, обійденого увагою в заповіті, а також його 8-мільйонний борг і ще більшу халепу у вигляді фабрики з виробництва марихуани під землею на території його будинку. Новоспечений герцог намагається вирішити фінансові проблеми і здихатися "орендарів" з фантастичним прононсом рафінованого аристократа і вмінням вбивати, при цьому не блювати від вигляду непоодиноких трупів.

В цьому сюжеті фігурують різноманітні слуги з подвійним дном, кумедні родичі, безжальні злодії, могутні бізнесмени, герцоги-збоченці, жінки-психопатки і ще чимало харизматичних та яскравих персонажів.

Не відірватися!

Червона королева ( Reina Roja )

Показ: Amazon Prime, Іспанія

Перші чотири серії в цьому 8-серійному трилері максимально захоплюють увагу глядача. І хоча потім наступ трохи збавляє темп, глядач встигне кайфонути від тактичних і стратегічних ходів сюжету, що чітко показують – порох в порохівниці "...королеви" має літературне походження.

Серіал є екранізацією першого роману з трилогії одного за найбільш популярних сучасних іспанських письменників, Хуана Гомеса-Хурадо, і його головна героїня – Антонія Скотт, дівчина з аутизмом та IQ в 242 пункти. Цей факт не тільки використовують в поліції для розслідування про викрадення дітей багатіїв, він ще й значним чином відтворений з використанням вражаючих спецефектів: Антонія бачить інформацію як мереживо ниток, портретів, речей, розкиданих в просторі її фантазії. Їй на допомогу дають амбівалентного помічника, товстуна і гея Йона Ґутьєрреса, і разом вони стають ледь не найчарівнішою парою сучасних детективів.

Трохи від "Мовчання ягнят", трохи ПТСР військових, перегонів на машинах і біганини по Мадриду.

Жваво. І вже заявлено про другий сезон.

Фурії Парижа (Furies)

Показ: Netflix, Франція

Маленький рейтинг серіалу (6,2) незаслужено нехтує дуже своєрідною "картиною" хитромудрого кримінального світу Парижа. За добрими правилами коміксу, цей світ очолює вісімка "хрещених батьків" мафії, де кожний аспект злочинної діяльності – чи продаж наркотиків і зброї, чи проституція та кишенькові грабіжники – контролюється одним з харизматичних босів. А поруч з ними існує захисниця і ліквідаторка всіх небезпек – смертоносна Фурія, чия посада передається лише жіночою лінією, від матері до доньки. До всього цього дотичною стає донька "бухгалтера" мафії, вбитого невідомим снайпером, і з кожним її доторком основи таємного світу Парижа руйнуються на очах.

За сюжетним землетрусом і камінняпадом спостерігати цікаво, як у грі. Причому хитрість думки сценаристів дорівнює високому класу постановників дійства, а екшн-сцени заслуговують порівнянь зі знаменитими "Рейдами" та "Джонні Віком". Ролі так само вправно зіграні, чи це Марина Фоїс ("22 кулі"), Матьє Кассовіц ("Амелі") чи Ліна Ель Арабі ("Сімейний бізнес").

Варто подивитися.

Вероніка ( Veronika )

Показ: SkyShowtime, Швеція

Головна героїня, поліцейська, починає бачити привидів загиблих в той момент, як у неї закінчуються пігулки, прописані їй ще з дитинства після смерті батька. Для чого пігулки? Як загинув її батько? І як бачене нею перетворити на практичні докази?..

Цікавість розплутування загадок виникає одразу, але творці довгі три серії тягнуть кота за хвіст, щоб, нарешті, в четвертій розігнатися до повної, і так тримати аж до фіналу. Серіал з тих, коли для отримання кінематографічного задоволення потрібно зачекати, хоча й одну серію не дуже хочеться додивлятися. Винагорода прийде з часом. І це того варте.

Тут містика не переливається через край, тримаючись головним чином на відчуттях героїні, доповнюючись її поліційним хистом розслідувача. Проблема, як завжди буває з людьми, які бачать більше за інших, в невірі оточуючих, а заразом і в страху. Героїню переконують в її психічній нестабільності, пічкають таблетками і закривають в божевільні, при цьому додаючи: "Це – для твого ж блага". У фіналі її напарник каже: ти тільки нікому не розказуй, що бачила.

Треба!

Полювання на вбивцю ( Manhunt )

Показ: Apple TV+, США

На відміну від фільмів "Лінкольн" чи "Авраам Лінкольн: Мисливець на вампірів", в 7-серійному серіалі йдеться про полювання на вбивць самого 16-го президента США, застреленого 1885 року у вашингтонському театрі актором цього ж театру і прибічником конфедератів Джоном Вілксом Бутом.

Разом з цим нам показують тогочасну Америку в усіх її побутових і соціально-політичних подробицях, флешбеками переносячись в час до вбивства Лінкольна. Південні штати, попри програну Північним штатам громадянську війну, все одно мріють повернути рабство. Мережа їхніх прибічників та агентів діє всюди. Новим президентом стає віцепрезидент, що мав прізвище Джонсон (історичний символ, бо так само після вбивства Джона Кеннеді президентом став віце-президент з прізвищем Джонсон).

"Полювання на вбивцю", як історичний детектив на реальних подіях, дає глядачеві розгорнуту і прекрасно промальовану картину другої половини XIX сторіччя, чому завдячуємо, окремо, шоураннерці та сценаристці Моніці Белецькій, дотичній до геніальних серіалів "Фарго" і "Залишені".

Затягує!

Проблема трьох тіл ( Three - Body Problem )

Показ: Netflix, Велика Британія – США – Китай

Неочевидний бестселер, однойменна книга китайського фантаста, набула вже друге серіальне втілення. Після 30-серійного серіалу 2023 року, тепер маємо 8-серійний спільного виробництва. І це вже зовсім іншого виду матеріал.

Продюсери "Гри престолів" Девід Беніофф і Д. Б. Вайсс сучасно підійшли до справи, і зробили не дослівну екранізацію, а "кіношну", скоротивши і обрізавши кількість героїв, наукові диспути, величезні монологи головної героїні, китайської вченої, яка перша почала спілкуватися з іншопланетянами; кількість рівнів в комп'ютерній грі, яку іншопланетяни розробили для пошуку способів врятувати свою цивілізацію, щоразу руйновану силами їхніх трьох сонць.

Головного героя, вченого з наноматеріалів, зробили жінкою, лесбійкою. Додали інших героїв. Применшили відповідальність екоактивістів у бажанні знищити все людство. А головне зробили екранізацію не тільки першої книги з трилогії, а й другої також. В цілому вісім серій виглядають більш стрункою і більш чіткою реалізацією дійсно нової ідеї про іншопланетян.

Цікаво.

Населення – 11 мешканців (Population 11 )

Показ: Stan./Apple TV+, Австралія

Молодий чоловік приїздить із США до Австралії в пошуках батька. Як він каже. Але саме в цей момент батько зникає. Проблема особливо ускладняється через рівняння, вирішення якого може призвести до віднайдення зниклого, бо всі його складові – невідомі: кожний з 11 мешканців австралійського мікро-села зовсім не такий, яким здається на перший погляд. Один виявляється колишнім вбивцею, що відсидів 25 років. Інша – пече пироги з мертвих тварин, збитих вночі на трасі. Одна парочка немолодих людей є свінгерами і влаштовує вечірки під дурман транквілізатора для худоби. А ще за героєм полює невідомий кілер, в проміжках між "роботою" виготовляючи торт на восьмий день народження донечки.

12 серій серіалу (у його назві стоїть перекреслена цифра 12) – це постійне відкриття чогось, що було героями приховано і ось стає явним. І це явне є кумедним і шокуючим. Тому, будучи чорною комедією, "Населення..." викликає не регіт, а, скорше, криву іронічну посмішку через спостерігання за дивацтвами людей.

Для любителів неочевидного сюжету і очевидно чудових саундтреків.

Кому не вистачило, може допомогти італійський "Суперсекс" про життя і творчість порно-зірки Рокко Сіффреді або документальний французький серіал "Справа Утро: французький кошмар" про найгучніший суд у Франції початку XXI сторіччя.