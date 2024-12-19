60 найкращих дитячих книжок 2024 від "БараБуки"

Експертки Простору української дитячої книги "БараБука" оприлюднили традиційний список найкращих дитячих і підліткових видань за 2024 рік.

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До цьогорічного списку увійшли 60 видань, що охопили жанрове, вікове й тематичне розмаїття сучасної української літератури для дітей та підлітків. Тут поетичні і прозові книжки для малюків, книжки-картинки, науково-популярні і подарункові видання, реалістичні й фантастичні твори, пригодницькі повісті й романи. Також частина книжок рефлексує російсько-українську війну, теми вимушеного переселення та еміграції.

Усі охочі можуть до 29 січня проголосувати за улюблене видання – таким чином визначать переможця в номінації "Вибір читачів".

"БараБука"

"Топ БараБуки": довгий список найкращих родинних видань 2024 року

1. Іван Андрусяк. "Слон-трава. Капосні вірші" (Маґура)

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2. Марія Артеменко. "Левова книжка" (Артбукс)

3. Ольга Бірзул. "Твоя книга про кіно" (Видавництво Старого Лева)

4. Ганна Булгакова, Юлія Гречух. "Кози з носа та інші копалини в мені" (Ранок)

5. Галина Вдовиченко. "36 і 6 собак" (Видавництво Старого Лева)

6. Валентина Вздульська. Київ. Неймовірні історії великого міста (IPIO)

7. Христя Венгринюк. "Моя мама — гора" (Vivat)

8. Павла Вільна. "Анна, яку я кохала" (Видавництво)

9. Ольга Войтенко. "Незручні. Відчайдушні. Виродки" (Видавництво Старого Лева)

Ольга Войтенко. "Незручні. Відчайдушні. Виродки"

10. Катерина Гольцберг. "Я іду до психолога" (Vivat)

11. Інна Данилюк. "Пірнути в Київське море" (Видавництво Старого Лева)

12. Євгенія Завалій. "Політика для дітей" (Навчальна книга — Богдан)

13. Василь Карп'юк. "Чудернацька карпатська історія" (Брустури)

14. Галина Кирпа. "І це називається літо!" (Видавництво Старого Лева)

15. Роман Кепкало, Яна Паламаренко. "Джем для малих чудовиськ" (Nasha Idea)

16. Олексій Коваленко. "Планета у лапах. Як тварини оберігають довкілля" (Видавництво Старого Лева)

17. Олена Колінько. "Майстерня чаклуна Мурахи" (Навчальна книга — Богдан)

18. Катерина Корнієнко. "Дивокровці" (Видавництво Старого Лева)

19. Мирослав Кошик. "Історія України для наймолодших" (Маґура)

20. Ольга Купріян. "Панна Оля" (Ранок)

21. Катерина Лазірко. "Жозефіна Горішок. Білочка-детективка" (Чорні вівці)

22. Нік Лисицький. "Кий і морозна орда" (Фантастичні українці)

23. Оксана Лущевська. "Дай лапу, Пепітко!" (Артбукс)

24. Мирослава Макаревич. "Музична Україна. 12 українських композиторів ХХ-ХХІ ст" (IPIO)

25. Марина Макущенко. "Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко" (Видавництво Старого Лева)

26. Галина Малик. "Вуйко Йой збирає трави" (Навчальна книга — Богдан)

27. Мія Марченко, Катерина Пекур. "Діти вогненного часу" (Readberry)

Мія Марченко, Катерина Пекур. "Діти вогненного часу"

28. Валентина Мержиєвська. "ЧасоЛінія"

29. Катерина Міхаліцина. "Про дива і диваків" (Видавництво Старого Лева)

30. Леся Мовчун. "Як виростити супербабусю?" (Ще одну сторінку)

31. Володимир Нікітенко. "Не той Ромка" (Зелений пес)

32. Грася Олійко. "І ніякі це не вигадки!" (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

33. Олександра Орлова. "Загадковий злочин у музеї таємниць" (Vivat)

34. Галина Пагутяк. "Око світу. Нічний подорожній" (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

35. Катерина Перконос, Наталія Кудляк. "Абетка. Відкривай Україну" (Артбукс)

36. Ольга Пінчук. "Дракони з калюж" (Читаріум)

37. Олександр Подоляк, Олександр Шатохін. "Чом би й ні?" (Крокус)

38. Ірина Потапенко. "Анна — куряча королева" (Ранок)

39. Марія Правда. "Волосянка" (Видавництво Старого Лева)

40. Юліта Ран. "Мавка Вербичка й песиголовці" (Ранок)

Юліта Ран. "Мавка Вербичка й песиголовці"

41. Світлана Ройз. "Сміховисько" (Видавництво Старого Лева)

42. Ольга Савицька. "Повний нуль" (Теза)

43. Валерія Савотіна. "Незалежність: перезавантаження" (Vivat)

44. Слава Світова. "Ґудзик, який хотів повернутися додому" (Каламар)

45. Віоліна Ситнік. "Лалі" (ВЦ "Академія")

46. Олена Скуловатова. "Готель у замку на межі. Зникла валіза Вальдемара фон Еделя" (Видавництво Старого Лева)

47. Олена Скуловатова. "Як заробити на канікулах" (Чорні вівці)

48. Світлана Стретович. "Ведмежуня мандрує в Карпати". (Vivat)

49. Ірина Тараненко, Марта Лешак, Марія Воробйова, Анна Плотка. "Книга-мандрівка. Літні Олімпійські ігри" (Видавництво Старого Лева)

50. Марко Терен. "Сім мішків гречаної вовни. Про діда Панька і чарівну силу. Про Горпинину вдачу і чар-зілля" (АССА)

51. Олена Терещенко. "Таємниці на межі світів" (ВЦ "Академія")

52. Галина Ткачук. "Сни пса Патрона" (Свічадо)

53. Марія Хілько, Свєта Акатьєва. Super тато (Маміно)

54. Яна Хоменко. "Біжи, Форесте, біжи!" (Час майстрів)

55. Неллі Шарабарова, Ганна Баранова. "Український традиційний LOOK" (АССА)

56. Дар’я Чайка. "Майже хороші хлопці" (Видавництво)

Дар'я Чайка. "Майже хороші хлопці"

57. "Іскорки суперсил" / Тексти: Марія Артеменко, Настя Музиченко, Галина Ткачук (ЮНІСЕФ Україна)

58. Серія "Книжечка-мандрівочка": Чернігів, Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Суми, Київ (Видавництво Старого Лева)

59. "Кутя-челендж та інші різдвяні оповідання" (Видавництво Старого Лева)

60. "Це воює вона" (Видавництво)

Про "БараБуку"

"БараБука. Простір української дитячої книги" – проєкт підтримки дитячого читання, історія якого почалася в 2014 році з сайту про українську дитячу літературу для дітей та підлітків.

До команди "БараБуки" входять літературознавиці, письменниці, методистки Лабораторії дитячого читання НЦ "Мала академія наук України".

З 2014-го щороку авторки та експерти порталу обирають найкращу літературу у сфері українського дитячого, підліткового й родинного читання різних жанрів і форматів.

В перший рік існування списку в "Топі БараБуки" було всього шість книжок.