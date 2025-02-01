Вбивство президента США, математики-генії та дорама про медиків: найкращі серіали лютого

Приготували вам цілу вервечку особливих серіалів, від першого до останнього. "Первісна Америка" легко втрапляє в глядача, попри свою жорсткість зображуваного, завдяки невпинному і медитативному звукоряду, суголосному саундтреку Ніла Янга до "Мерця" Джима Джармуша. "Рай" бере скандальністю. "САС" – зухвалістю. "Перша ціль" – наукоподібністю. "Всі копи – виродки" – відкриттям внутрішнього світу тих, хто, з огляду на їх роботу, такого світу не мають. "Травмпункт" – корейською довершеністю в міксі жанрів на основі медичного процедуралу. А "Королева до біса всього" – просто до біса краща, мов несподіваний подарунок, який завжди хотів отримати.

Тіштеся!

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Королева до біса всього (Queen of Fucking Everything)

Показ: Yle Areena (YLE), Фінляндія

Надихнув вже перший день нового року, бо вийшов цей fucking cool серіал. Ним дебютував новий фінський стрімінг, переконуючи в можливості досягти вершин, навіть якщо опинився на дні. Головна героїня, ріелтор, одного ранку не може розплатитися за каву – картки заблоковані. Ба більше – вони всі порожні. Гроші зникли, як і чоловік ріелтерки, чкурнувши за кордон з бажанням почати все з початку.

Тепер для неї залишена кимось булочка в їдальні – за щастя. А треба ж за квартиру платити, і ще постійно здавати на роботі по 500 євро на біженців. Тому ідея пограбувати наркодилера стала вчинком відчайдуха. А от ідея пристрасних стосунків з мафіозі – це вже вчинок сміливця, і то до біса сексуально активного.

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Словом, серіал повен драматичних, комічних і трилерових моментів, з дотепами та критикою фінського соціальноорієнтованого суспільства, де насправді кліше важливіше за людину. Кращий!

САС: невідомі герої ( SAS Rogue Heroes )

Показ: BBC , Велика Британія

Тут звучить панк-рок, хоча мова про 1943 рік і висадку британських спецпризначенців в Італії під час Другої світової. Тут солдати пропливають повз недолетілих до берега американців, залишаючи їх на загибель.

Ніщо не мусить завадити захопленню узбережжя загоном Армійської Спеціальної Повітряної Служби, де служать справжні зарізяки на чолі з безбашеним лейтенантом Девідом Старлінгом (Джек О'Коннелл "Північні води"): перебивши гарнізон італійських фашистів, він вішає автомат на фігуру Ісуса Христа в костелі, і каже: "Це – лише дуб, а Він – у серці".

2-й сезон так само зухвалого "САСа" 2022 року переміщається з Африки до Європи, але продовжує демонструвати суто британський підхід до військового екшну, де спрощуються елементи бою, а на перший план виводять драматургію (хоча після "Браво Ту Зеро" годі говорити про спрощення). Рекомендація для любителів британського.

Первісна Америка (American Primeval)

Показ: Netflix , США

Після епохального серіального триптеху Тейлора Шерідана, де за "Єллоустоуном" глядач пірнув в минуле з "1883", а потім і з "1923", не було настільки жорстких, болючо-правдивих і шалено красивих вестернів, як "Первісна Америка" Пітера Берга.

Певно, саме шлях Шерідана дав Бергу можливість візуалізувати подорож жінки з сином до свого чоловіка з атлантичного узбережжя вглиб Штатів. Подорож посеред XIX сторіччя, крізь форти, заповнені бідними і неосвіченими мешканцями, поруч з благородними і дикими індіанськими племенами, не задоволеними загарбницькими і нищівними діями білих, і поруч з божевільним фундаменталізмом мормонів.

Сюжетно нагадуючи невдалу дилогію Кевіна Костнера "Горизонт. Американська сага" в поєднанні з, натомість, перфектною "Англійкою" з Емелі Блант, "...Америка" виглядає сміливою, строкатою і норовливою конячкою. Рекомендація не для всіх – тільки для любителів жанру.

Всі копи – виродки ( A . C . A . B . – All Cops Are Bastards )

Показ: Netflix, Італія

Не подумайте, що це цілковито лівацька агітка, попри її чіткі ознаки в 1-й серії. Наступні 5 серій цієї розширеної версії фільму 2012 року, як екранізації однойменного роману Карло Боніні, розкажуть не тільки про злонавмисні дії поліційного підрозділу охорони правопорядку, аналога "Беркуту", а й пірнуть в глибини кожного з його членів.

Ось тут розкриється, як простір на виміри, справжній об'єм людської душі, де буде місце для причин, для розуміння і для співчуття. Один з бійців дико самотній, і через це піддається на підступ якоїсь легковажної жінки, що хоче приїхати до Італії. У іншого доньку зґвалтували. Третій був поранений протестувальником, і тепер ніколи не зможе ходити. Ще одна, жінка, вже десять років несе травму через побиття свого колишнього.

Це все – одне сука-життя, просто варто зазирнути вглиб для правильного висновку про його вміст.

Травмпункт. Герої за викликом (Jung-jeung-eui-sang-sen-teo)

Показ: Netflix, Південна Корея

Разом з "Лікарнею ПІТТ" від MAX і "Доком" від Hulu, Netflix випустив і свій медичний процедурал, але тут є нюанс. "Травмпункт", як весь час трапляється у випадку корейського виробництва, не є чистим жанром.

До звичайної драми травмування людей і операцій, корейці додають комічності й навіть екшну. Коли головний герой, лікар з досвідом роботи в зоні бойових дій Сирії та Афганістану, може гнати на мотоциклі крізь вибухи, або спускатися по линві з вертольоту на вузький карниз в горах, і при цьому кепкувати зі страху висоти свого молодого колеги. Зухвалий і крутий, він є ставлеником міністра охорони здоров’я, але це відбувається не за шаблоном наших корупційних схем, а за дивними схемами корейців з вимогою поміняти болото дрібного і малоефективного травмпункту на високий клас і розмах травматологічного центру.

Трохи дивно, як не для знавців дорам, але захоплююче для кожного.

Рай ( Paradise )

Показ: Disney + , США

Детектив, драма, апокаліптика, фантастика – це все тут є. Але головне відкривається вже в 1-й серії, коли вбивають президента Сполучених Штатів Кела Бредфорда (Джеймс Марсден "Світ "Дикий Захід""), в розмовах і манерах явно змальованого з чинного президента США Дональда Трампа. Хто його вбив – вірний начальник охорони? Колись любляча красуня-дружина? Теперішня коханка?

Можливо, підказкою буде назва місця подій – "Рай", циклопічне підземне місто, збудоване випадковою мілярдеркою після почутого передбачення ботана, збудоване, зрозуміло, не для всіх, а для вибраних. Ось тут цікаво розіграний детектив поступається загостренню увагу глядача саме на соціальних і політичних конотаціях, що робить серіал викликом, позицію і навіть плювком.

Чергове (після "Повстання штатів") вбивство на екрані президента, подібного до Трампа, – чи це не відповідь на кому шапка горить?

Перша ціль ( Prime Target )

Показ: Apple TV +, Велика Британія

Серіал є своєрідним видозміненням фільму "Три дні Кондора" Сідні Поллака, тільки замість читачів книжок тут математики, а в головній ролі не любимець жінок, яким був актор Роберт Редфорд, а гей, зіграний Лео Вудоллом, що відповідає своєму випадковому коханцю: "Я – ніхто".

"Перша ціль" – це термін, означаючий математиків, спроможних, на думку аналітиків розвитку людства, стати причиною появи нових катастрофічних винаходів, на кшталт, атомної бомби, ідею якої виклав фізик-математик Альберт Ейнштейн. Тому їх тримають під постійним наглядом таємні служби. І винахід якоїсь формули спричиняє дії, аналогічні "...Кондору", де читачі на ставці спецслужби, знаходять в книжці те, що не мусили знайти – і тих, і тих знищують.

Рятуючись, герой Вудолла, математичний геній, намагається з’ясувати, через що мусив загинути, паралельно занурюючись у формули (привіт "Доказу" з Джейком Джилленголом).