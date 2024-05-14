Найкращі фільми України. "Золота Дзига" оголосила номінантів

Члени Української кіноакадемії визначили номінантів на Восьму Національну кінопремію "Золота Дзиґа". Про це УП.Культуру повідомила Українська кіноакадемія.

Лідером за кількістю номінацій став фільм "Ля Палісіада", який представлений у 14 номінаціях. За ним йде стрічка "Довбуш", у якої 13 номінацій, а замикає трійку лідерів фільм "Уроки толерантності" – 8 номінацій. Усього у списку 50 кіноробіт.

Найкращий фільм

"20 днів у Маріуполі", реж. Мстислав Чернов

"Довбуш", прод. Максим Асадчий, Данило Білак, реж. Олесь Санін

"Ля Палісіада", прод. Валерія Сочивець, Сашко Чубко, Галина Криворчук, реж. Філіп Сотниченко

"Уроки толерантності", прод. Сергій Лавренюк, реж. Аркадій Непиталюк

"Як там Катя?", прод. Ольга Матат, Влад Дудко, Сергій Коннов, реж. Крістіна Тинькевич

Найкращий документальний фільм

"20 днів у Маріуполі", реж. Мстислав Чернов

"Залізні метелики", прод. Андрій Котляр, реж. Роман Любий

"Іван і Марта", прод. Оксана Іванюк, реж. Сергій Буковський

"Нескінченність за Флоріаном", прод. Люба Кнорозок, реж. Олексій Радинський

Найкращий короткометражний ігровий фільм

"Велика маленька війна", реж. Мирослав Латик, прод. Оксана Іванюк, Мирослав Латик

"Жива", реж. Владлен Одуденко, прод. Валентин Васянович, Володимир Яценко, Анна Яценко

"Як це було", реж. Анастасія Солоневич, Дамʼян Коцур (не номінується), прод. Піотр Стечек (не номінується)

Найкращий короткометражний документальний фільм

"Войси з Бахмута", реж. та прод. Ігор Бабаєв

"Гості з Харкова", реж. Галина Лаврінець, прод. Олександра Братищенко

"Лелеки завжди повертаються додому", реж. Ґала Козютинська, прод. Ігор Бабаєв

"Чорнобиль 22", реж. Олексій Радинський, прод. Люба Кнорозок

Найкращий анімаційний фільм

"Зупинка", прод. Олена Касавіна, реж. Катерина Омельяненко

"Маріуполь. Сто ночей", прод. Андрій Палатний, реж. Софія Мельник

"Мокош", прод. Анна Дудко, Олександр Шатківський, реж. Анна Дудко

"Орка", прод. Дмитро Белінський, реж. Микита Ратніков

Найкращий серіал

"Моє кіно", прод. Кирило Бін, реж. Сергій Сторожев

"Перевізниця", прод. Євген Тунік, Анастасія Батаєва-Докаленко, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, реж. Євген Тунік

"Українські палаци. Золота доба-2", прод. Акім Галімов, Руслан Шаріпов, Станіслав Зурахов, реж. Дарія Саричева

Найкраща режисерська робота

Олесь Санін, "Довбуш"

Філіп Сотниченко, "Ля Палісіада"

Мстислав Чернов, "20 днів у Маріуполі"

Найкраща музика

Антон Байбаков, "Залізні метелики"

Антон Байбаков, "Я, Ніна"

Роман Григорів, Ілля Разумейко, "Мій карпатський дідусь"

Алла Загайкевич, Олександр Чорний, "Довбуш"

Найкраща операторська робота

Володимир Іванов, "ШТТЛ"

Сергій Михальчук, "Довбуш"

Сергій Михальчук, "Я, Ніна"

Володимир Усик, "Ля Палісіада"

Найкраща чоловіча роль

Новруз Пашаєв, "Ля Палісіада"

Сергій Стрельников, "Довбуш"

Олександр Ярема, "Уроки толерантності"

Найкраща жіноча роль

Анастасія Карпенко, "Як там Катя?"

Олена Узлюк, "Уроки толерантності"

Ксенія Хижняк, "Я, Ніна"

Найкраща чоловіча роль другого плану

Богдан Бенюк, "Батько"

Олексій Гнатковський, "Довбуш"

Акмал Гурєзов, "Уроки толерантності"

Олександр Пархоменко, "Ля Палісіада"

Олександр Піскунов, "Уроки толерантності"

Найкраща жіноча роль другого плану

Ксенія Баша, "Батько"

Тетяна Круліковська, "Як там Катя?"

Олена Мамчур, "Ля Палісіада"

Кароліна Мруга, "Уроки толерантності"

Найкраща пісня

"Колеса" з фільму "Маріуполь. Сто ночей", музика Володимир Руденко, на слова Василя Стуса "Колеса глухо стукотять", "Мені здається, що живу не я…"

"Сьомий день" з фільму "Я, Ніна", музика "Друга Ріка", слова Валерій Харчишин

"Черепаха Аха" з фільму "Ля Палісіада", авторка музики та слів Ганна Чубач

Також оголошені претенденти на нагороду за найкращу роботу художника-постановника, найкращі сценарій, грим, дизайн костюмів, звук, монтаж і найкращі спецефекти.

Цього року Кінопремію "Золота Дзиґа" вручатимуть у 23 номінаціях. Члени Кіноакадемії визначать переможців у 21 номінації. Також, Правління та Наглядова Рада Української кіноакадемії назвуть переможця в номінації "Відкриття року". А володаря/володарку Премії за внесок у розвиток українського кінематографа визначить Національна спілка кінематографістів України.

Імена переможців VIIІ Кінопремії будуть оголошені у серпні 2024 року.